Les portefeuilles Bitcoin sont parfois compliqués. Il en existe différents types et ils semblent correspondre à différents styles de trading. Par exemple, un portefeuille en ligne convient aux traders débutants ou qui souhaitent tester un nouvel échange pour la première fois. D’autre part, un portefeuille physique, qui peut être un peu coûteux, est idéal pour les traders qui possèdent une quantité significative de bitcoins.

Nous avons tous commencé par tester des échanges et démarrer notre parcours crypto. Cependant, que faire quand on a décidé de passer au niveau supérieur ? Vous avez peut-être maintenant trop de cryptos pour les stocker dans un portefeuille en ligne. Cela dit, comment transférer vos précieuses cryptos vers un portefeuille physique ?

Si vous ne connaissez pas trop les portefeuilles physiques, il s’agit de petits appareils qui ressemblent à une clé USB qui vous permettent de stocker vos bitcoins hors ligne et de les garder en toute sécurité. De plus, vos clés privées y sont stockées en toute sécurité. Certains ont un écran, d’autres non. Il est néanmoins conseillé de choisir un portefeuille physique avec un écran. Avoir un écran sur votre portefeuille physique ajoute davantage de sécurité, car il vous permet d’afficher et de vérifier les détails importants du portefeuille. Du fait qu’ils ne sont quasiment pas piratables, les données affichées sont beaucoup plus fiables que celles affichées sur un ordinateur.

Généralement, le processus de transfert de bitcoins varie en fonction du portefeuile physique que vous utilisez. Dans cet article, nous utiliserons le Ledger Nano S à titre d’exemple.

Un aperçu du Ledger Nano S

Avant de passer au transfert de vos fonds d’un portefeuille en ligne vers le Ledger Nano S, examinons rapidement l’appareil.

Le Ledger Nano S est l’un des portefeuilles physiques de crypto monnaies les plus populaires sur le marché. Il prend en charge de nombreuses cryptos (Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum, Monero, Ethereum Classic, Ripple, Litecoin, Dogecoin, Zcash et Dash) et c’est l’un des plus abordables disponibles (à 59 $ hors taxes), ce qui le rend idéal pour les débutants.

Il est compact, vous n’aurez aucun problème à le garder dans la poche. Son boîtier métallique le rend plus robuste que d’autres portefeuilles physiques. Le Ledger Nano S fonctionne de manière semblable aux autres portefeuilles physiques. Vous le connectez à un ordinateur et définissez un code PIN. Après cela, vous verrez la phrase mnémonique à 24 mots qui fonctionne comme votre clé privée. Écrivez-la quelque part et conservez-la en sécurité où vous seul pouvez y accéder.

Après avoir configuré l’appareil, vous pouvez installer Ledger Live, une application qui vous permet d’utiliser l’appareil pour envoyer et recevoir des fonds.

Transférer des BTC d’un échange vers votre Ledger Nano S

Vous avez maintenant une vue d’ensemble du Ledger Nano S. Nous allons maintenant vous expliquer comment transférer vos bitcoins d’un portefeuille en ligne vers votre portefeuille physique bitcoin. Utilisons Paxful à titre d’exemple.

Configuration de votre portefeuille physique pour recevoir des BTC

Avant d’envoyer des BTC depuis Paxful, assurez-vous que votre Ledger Nano S est prêt à recevoir des BTC.

Commencez par vous connecter à Ledger Live, l’application de bureau pour l’appareil. Ensuite, cliquez sur « Manager » et installez votre crypto préférée (dans ce cas, Bitcoin) en la sélectionnant dans le catalogue d’applications. Une fois l’installation terminée dans Ledger Live, l’icône de la crypto doit s’afficher sur l’appareil. Avant de continuer, assurez-vous de créer des comptes pour chaque crypto sur votre Ledger Nano S (si l’appareil est neuf).

Ensuite, cliquez sur le signe plus en regard de « Comptes » et continuez. Des messages devraient s’afficher à l’écran vous invitant à « Connecter et déverrouiller votre appareil » et à « Ouvrir l’application Bitcoin sur votre appareil ». Sur votre appareil, trouvez l’icône Bitcoin et sélectionnez-la en appuyant sur les deux boutons simultanément. L’appareil devrait alors afficher « Use wallet to view accounts », ce qui vous permettra de continuer sur Ledger Live. Vous pourrez alors renommer le compte. Une foir renommé, confirmez et fermez la fenêtre d’invite.

Envoyer des BTC de Paxful vers votre portefeuille physique

Vous devriez maintenant être en mesure de recevoir des cryptos sur votre compte. Pour commencer l’envoi, cliquez sur « Recevoir » dans Ledger Live et sélectionnez le compte qui recevra les cryptos (dans ce cas, votre compte Bitcoin). Ensuite, sélectionnez la crypto sur l’appareil en appuyant sur les deux boutons simultanément. L’écran devrait afficher « Use wallet to view accounts ». Ensuite, vérifiez l’adresse dans Ledger Live et comparez-la avec l’adresse affichée sur l’appareil pour vous assurer qu’elles sont identiques (vérifiez que les derniers chiffres sont identiques).

Maintenant, allez sur Paxful, connectez-vous et cliquez sur Portefeuille en haut de la page.

Ensuite, cliquez sur « Envoyer » sous Bitcoin. Dans la fenêtre d’invite, saisissez le montant en BTC que vous souhaitez envoyer, collez l’adresse récupérée dans Ledger Live et continuez avec la procédure 2FA.

Cliquez sur « Continuer » pour afficher un aperçu de la transaction, comprenant le montant de bitcoin à envoyer et les frais à payer pour le réseau Bitcoin. Après avoir saisi votre double authentification, votre argent devrait être parti !

Envoyer des BTC depuis le Ledger Nano S

Envoyer des BTC à partir de votre appareil est aussi facile qu’en recevoir !

Pour commencer l’envoi de BTC depuis votre portefeuille physique, lancez l’application Bitcoin de Ledger Live sur votre ordinateur, branchez l’appareil et déverrouillez-le. Une fois connecté, on vous demandera de choisir la chaîne Bitcoin à utiliser. Dans notre cas, choisissez « Bitcoin ». On vous demandera ensuite de choisir entre les types d’adresse « Legacy » et « Segwit ». Sélectionnez « Legacy » si vos Bitcoins sont sur une adresse Legacy (adresses qui commencent par le chiffre « 1 ») et « Segwit » si vos bitcoins sont sur une adresse Segwit (adresses qui commencent par le chiffre « 3»).

Lorsque votre portefeuille est synchronisé avec l’application, l’interface utilisateur générale de l’application Bitcoin de Ledger Live devrait s’afficher. Cliquez ensuite sur « Envoyer » en haut à gauche de l’IU. Saisissez le montant en BTC que vous souhaitez envoyer, collez l’adresse du destinataire (il est conseillé de scanner un code QR plutôt que de copier/coller pour éviter des erreurs), et cliquez sur « Envoyer ». Sur cette page, vous pouvez également choisir les frais de transaction, sachant que plus les frais sont faibles, plus la confirmation sera lente. Vous pouvez même choisir l’option de frais « personnalisés ».

Envoyez les fonds avec votre portefeuille physique !

Comme vous le voyez, transférer des bitcoins avec un portefeuille physique n’est pas difficile. Si vous êtes un trader expérimenté, vous savez qu’un portefeuille physique est l’option de stockage la plus sécurisée sur le marché. Alors, transférez vos fonds maintenant pour en assurer la sécurité !