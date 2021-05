Paxful a passé les 5 milliards de dollars de volume de transaction en avril. C’est une étape importante que nous n’aurions pas pu passer sans nos utilisateurs. Plus nous recevons de commentaires de votre part, plus nous pouvons améliorer la plateforme pour rendre le trading plus facile et pratique pour tous.

Cela étant dit, voici un résumé des dernières améliorations apportées à nos produits :

🤖 Nouveau produit : PaxBot

Détendez-vous, laissez notre robot telegram PaxBot vous aider à acheter, vendre et échanger vos crypto monnaies préférées.

Avec PaxBot, vous pouvez :

Rechercher des offres existantes

Recevoir des notifications lorsque de nouvelles offres correspondant à vos critères sont disponibles

Au lieu d’examiner des milliers d’offres vous-même, laissez PaxBot faire le travail. Activez-le et utilisez-le dès maintenant.

💳 Dépensez à la volée avec une carte de débit VISA en crypto

Notre carte de débit VISA émise par BlockCard a été distribuée à 2 815 utilisateurs aux États-Unis. Vous en voulez une ? Vous pouvez vous préinscrire ici pour recevoir votre carte de débit en crypto.

Une carte de débit en crypto vous permettra de convertir vos cryptos en dollars pour accéder 24 h/24 7 j/7 à votre tableau de bord bancaire en ligne pour gérer vos fonds.

💸 Les utilisateurs avec identité vérifiée reçoivent leur adresse ETH/USDT (ERC-20)

Déposez des USDT sans frais depuis un portefeuille externe avec votre toute nouvelle adresse ERC-20.

📖 Historique de transactions simplifié sur la page d’accueil de votre portefeuille

Les 10 dernières transactions sont maintenant disponibles sur la page d’accueil de votre portefeuille. Plus besoin de cliquer de partout, toutes les informations les plus récentes concernant vos retraits et vos dépôts s’affichent immédiatement.

🎫 Journal de transactions de portefeuille remodelé

Vérifiez votre identité sur Paxful pour voir toutes vos adresses BTC.

🌑 Prise en charge du thème sombre sur Android

Votre application mobile Paxful est en mode lumineux par défaut ? Vous pouvez maintenant activer le thème sombre sur l’écran Compte de votre appareil Android.

🌐 Les utilisateurs dans la zone Euro ont maintenant accès à SEPA dans la liste des offres

Nous avons ajouté un nouveau mode de paiement pour tous nos utilisateurs dans la CE : SEPA. Ce n’est plus difficile de choisir un mode de paiement. Il a été automatiquement ajouté et il fait désormais partie de votre arsenal de paiement.

📄 Payer avec Paxful a une nouvelle apparence

Le nombre de marchands qui utilisent Payer avec Paxful continue de grandir, ainsi que le nombre d’utilisateurs qui s’en servent pour payer pour des biens ou des services. En avril, 2 334 utilisateurs actifs ont effectué plus de 20 000 transactions. Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure pour votre entreprise, renseignez-vous maintenant sur Payer avec Paxful.

On s’arrête là pour aujourd’hui ! Attendez-vous à d’autres nouveautés épatantes très prochainement.