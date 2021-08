Avec son prix toujours croissant et son adoption en augmentation, le Bitcoin (BTC) reste le favori de nombreux investisseurs et amateurs de crypto. Mais ce n’est pas uniquement le monde de la finance et de la technologie qui s’intéresse à cette crypto monnaie la plus échangée dans le monde entier. Les cybercriminels, ou hackers, cherchent sans cesse à se l’approprier.

Si vous souhaitez protéger vos fonds en crypto des attaques potentielles en ligne, une des meilleurs options consiste à stocker vos fonds dans un portefeuille physique Bitcoin. Nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur ces portefeuilles.

Les portefeuilles physiques Bitcoin en bref

Les portefeuilles physiques Bitcoin sont classés comme portefeuilles crypto froids. Ce type de portefeuille numérique est un appareil physique accessible sans connexion Internet, ce qui en fait l’une des options les plus sécurisées sur le marché. Pour configurer un portefeuille physique pour Bitcoin et autres crypto monnaies, gardez à l’esprit ces trois composantes :

Adresse publique : Elle sert de nom d’utilisateur à votre portefeuille crypto.

Clé privée : Il s’agit de votre mot de passe pour accéder à votre portefeuille. Vous êtes le seul à avoir accès à cette information.

Phrase de récupération : C’est une liste de 12 à 24 mots que vous pouvez utiliser pour récupérer votre portefeuille en cas de perte, d’oubli, ou de perte de vos clés.

Il existe aujourd’hui de nombreux portefeuilles physiques Bitcoin, alors lequel dois-je me procurer ?

Les meilleurs portefeuilles physiques Bitcoin

Voici une liste des meilleurs portefeuilles physiques Bitcoin, sans ordre particulier.

Prix : 119 USD

Avantages :

Peut stocker jusqu’à 100 applications

Offre plusieurs options de connectivité

Prend en charge plusieurs crypto monnaies

Inconvénients :

L’intégration Bluetooth rend l’appareil susceptible au piratage

Convient le mieux à :

Utilisateurs qui ont plusieurs types de crypto en grosses quantités

Ce type de portefeuille physique Bitcoin est produit par l’une des marques technologiques les plus populaires dans l’espace crypto. Le Ledger Nano X vous permet de faire plus avec vos cryptos. Il vous permet non seulement de stocker vos bitcoins mais aussi d’acheter, de vendre et de suivre vos coins depuis votre appareil mobile ou votre ordinateur en utilisant Ledger Live ainsi que les plateformes partenaires.

Il prend actuellement en charge 27 coins et plus de 1500 actifs, comme BTC, Ethereum (ETH), Ripple (XRP) et Stellar (XLM) entre autres. Vous pouvez l’utiliser avec les appareils Windows, macOS et Linux et sur les appareils mobiles iOS et Android. Il est fourni avec un câble USB Type-C et le Bluetooth, pour une connexion plus rapide et plus simple à l’appareil. Vous pouvez également installer jusqu’à 100 applications en fonction de votre capacité de stockage et de vos besoins de sécurité.

Prix : 181 USD

Avantages :

Prend en charge plusieurs applications et logiciels

Prend en charge plusieurs crypto monnaies

Inconvénients :

Prix élevé

Écran tactile de petite taille

Non disponible pour les appareils iOS et Windows

Convient le mieux à :

Débutants qui recherchent un appareil sécurisé et facile à utiliser

Le Trezor modèle T ressemble beaucoup au premier portefeuille dans la liste. Il a également un câble USB Type-C qui vous permet de le connecter à un ordinateur ou à un téléphone portable. Il prend en charge plus de 1200 crypto monnaies, dont BTC, ETH, Litecoin (LTC), Ethereum Classic (ETC), Dash (DASH), Bitcoin Cash (BCH), Zcash (ZEC) et davantage.

Il prend également en charge différentes applications et logiciels comme Password Manager, Secure Socket Shell (SSH), GNU Privacy Guard (GPG), Universal 2nd-Factor (U2F) et davantage pour gérer vos cryptos et votre identité numérique en toute securité.

Le Trezor modèle T est doté d’un écran tactile, idéal pour les débutants. Il contient également un emplacement pour une carte MicroSD qui vous permet de chiffrer votre code PIN pour protéger votre appareil d’attaques potentielles. Ce portefeuille physique Bitcoin prend également en charge les appareils Windows, macOS et Linux, ainsi que les appareils mobiles Android, mais pas encore les téléphones iOS et Windows.

Prix : 59 USD

Avantages :

Prix raisonnable

Prend en charge plusieurs crypto monnaies

Inconvénients :

Peut stocker jusqu’à 6 applications

Pas de connectivité sans fil

Stockage limité

Convient le mieux à :

Utilisateurs qui recherchent un appareil hautement sécurisé à prix bas

Il s’agit d’un des modèles de portefeuilles physiques Bitcoin les plus vendus sur le marché. Il ressemble beaucoup au nouveau modèle de Ledger, le Nano X, en termes de sécurité. Cependant, le Ledger Nano S peut stocker jusqu’à 6 applications uniquement, selon la taille de l’application.

Il prend également en charge 27 crypto monnaies, dont BTC, ETH, XRP, BCH, XLM et davantage, ainsi que les jetons ERC20 avec l’application Ledger Live. Comme le Ledger Nano X, il est également compatible avec les appareils Windows, macOS et Linux. Vous aurez simplement besoin d’un kit de voyage (OTG) pour connecter votre Nano S à un appareil Android ou à un ordinateur.

Prix : 133 USD

Avantages :

Prend en charge plusieurs crypto monnaies

Capteur tactile capacitif

Inconvénients :

Les capteurs tactiles peuvent perdre de leur sensibilité ou précision avec le temps

Non disponible pour les appareils iOS

Convient le mieux à :

Utilisateurs qui recherchent un appareil de stockage pour les BTC uniquement

Cet appareil conçu en Suisse est décrit comme l’un des meilleurs portefeuilles physiques crypto pour débutants. Il utilise des capteurs tactiles capacitifs pour utiliser et interagir avec l’interface. BitBox02 est doté d’une fonction simple de sauvegarde et de restauration qui utilise une carte microSD pour gérer instantanément la sauvegarde de l’appareil. Il permet également d’afficher les 24 mots de votre phrase de récupération.

Il prend en charge BTC, ETH, LTC et les jetons ERC-20 comme Chainlink (LINK), Dai (DAI), Tether (USDT) et davantage. BitBox02 est doté d’une prise en charge U2F et d’une puce sécurisée qui empêchent toute misappropriation de votre appareil ou de vos fonds en crypto. Il est compatible avec les appareils Windows, macOS, Linux et Android.

BitBox existe en deux versions : la version Multi qui prend en charge plusieurs crypto monnaies et la version Bitcoin pour BTC uniquement. Actuellement, les deux appareils sont au même prix. C’est donc à vous de décider si vous voulez une seule crypto ou plusieurs.

Prix : 49 USD

Avantages :

Prend en charge plusieurs crypto monnaies

L’appareil le moins cher de cette liste

Écran tactile de grande taille

Inconvénients :

La sensibilité et la précision de l’écran tactile peuvent diminuer avec le temps

Convient le mieux à :

Utilisateurs qui recherchent un appareil bon marché avec une fonction de sauvegarde et de récupération simple

Le portefeuille physique Bitcoin KeepKey est le moins cher dans cette liste. Ses fonctionnalités uniques comprennent la sauvegarde et la restauration faciles, un écran simple et intelligent, des échanges sans effort, et davantage.

Les appareils KeepKey génèrent une phrase de récupération de 12 mots lors de leur initialisation, qui peut être utilisée pour récupérer vos clés privées. Son grand écran stylisé facilite la navigation et son utilisation.

Vous pouvez stocker, envoyer ou recevoir plus de 40 crypto monnaies prises en charge par KeepKey. Entre autres, BTC, ETH, BCH, Dash, LTC et davantage. Il vous permet de personnaliser la vitesse de transaction et de générer un nombre illimité d’adresses sur un seul appareil.

Avant de choisir un portefeuille physique

Bien que les portefuilles physiques réduisent les risques de danger technique potentiel associés aux échanges et aux portefeuilles en ligne, il est important de se rappeler que ces appareils ne sont pas sûrs à 100 %, en particulier suivant votre type d’activité crypto.

Avant de choisir un portefeuille physique pour stocker vos fonds en crypto dûrement gagnés, vérifiez toujours l’historique du fournisseur. Il s’agit de votre argent, alors choisissez un portefeuille physique auprès d’un fournisseur crédible et fiable. Consultez également les fonctions de sécurité et la disponibilité du service clients en cas de demande urgente à propos de votre appareil. Enfin, choisissez toujours un appareil qui soit accessible et facile à utiliser pour vous.

Nous avons revu quelques portefeuilles physiques Bitcoin, mais ne vous limitez pas à cette liste. Examinez les fonctions de chaque appareil et choisissez celles qui correspondent le mieux à vos besoins de stockage. Une fois que vous avez un portefeuille physique, lisez notre guide pour savoir comment transférer des cryptos d’un portefeuille en ligne vers un portefeuille physique.

Quels autres portefeuilles physiques devrions-nous ajouter à cette liste ? Dites-le nous dans les commentaires !