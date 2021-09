Vous êtes fan de quoi ? De nos jours, de nombreuses marques de différents secteurs se tournent vers les innovations numériques pour engager leurs fans et supporters. Depuis le début de la pandémie, de nombreux groupes, en particulier dans le milieu sportif, ont commencé à étudier des produits uniques et créatifs pour tous les fans, des amateurs aux accros.

Si vous ne le saviez pas, de nombreuses équipes de football ont commencé à utiliser le potentiel de la blockchain et des crypto monnaies. Dans le milieu sportif, ces jetons numériques sont communément appelés fan tokens. Mais les fan tokens, c’est quoi exactement ? Et quel type d’engagement innovant offrent-ils aux fans sportifs ? Regardons-y de plus près.

Les fan tokens, c’est quoi ?

Un fan token, aussi appelé jeton d’engagement des fans, est un jeton utilitaire qui permet aux fans d’accéder à de nouvelles fonctions, à des produits aux couleurs de leur équipe, à des promotions exclusives ou à des événements culturels ou sportifs. Prenons les équipes de football comme exemple.

Les fan tokens offerts par certains des plus gros clubs internationaux permettent aux supporters de s’impliquer dans certaines décisions prises par l’équipe. Cela peut comprendre des droits de vote sur le design des maillots de l’équipe, sur les joueurs qui participeront à certains matchs, ou sur d’autres décisions liées à l’équipe.

Certains clubs de football utilisent également les fan tokens pour permettre à leurs supporters d’accéder à des récompenses VIP, comme rencontrer leur joueur favori, regarder un match depuis une suite VIP, ou d’autres avantages réservés aux membres. Plus vous avez de fan tokens, plus de chance vous aurez d’obtenir des recompenses spéciales et plus vous aurez de voix lors de votes pour l’équipe.

Vos fan tokens vous permettent également d’accéder aux souvenirs exclusifs de l’équipe en échange de vos tokens. La valeur des ces objets de collection rares et uniques peut exploser avec le temps. Et lorsque cela se produit, seuls les fans et collectionneurs qui ont accès à ces souvenirs pourront les conserver.

Pour résumer, les fan tokens offrent aux fans un tout nouveau niveau d’engagement et une expérience unique.

Acheter ou ne pas acheter ?

Il est maintenant temps de décider d’en acheter ou pas. Pour commencer, parlons des prix des fan tokens.

Tout comme les autres cryptos, le prix des fan tokens peut également exploser à la hausse ou à la baisse en fonction de l’offre et de la demande. Les fans de football qui ont des fan tokens indiquent aussi que les prix varient en fonction des événements et activités de l’équipe. Cela inclut les nouveaux joueurs qui signent des contrats, les changements de l’équipe de direction et les performances de l’équipe.

Dans ce cas, il sera très utile de faire des recherches sur l’équipe que vous souhaitez soutenir. Étant donné que le prix des fan tokens est principalement influencé par l’engagement et le sentiment des supporters, certains fans de crypto et de football considèrent les fan tokens comme un symbole ou un indicateur de fidélité plutôt que comme un investissement à long terme.

D’un autre côté, les fan tokens créent sans aucun doute possible une nouvelle avenue par laquelle les fans peuvent exprimer leur fidélité et soutenir leurs équipes chéries. Les fan tokens rapprochent également les équipes de leurs fans, c’est pour cela que la mode a immédiatement gagné le monde du football.

Liste des clubs de football avec un fan token

Si vous souhaitez être reconnu comme un super fan et débloquer des récompenses VIP exclusives en achetant des fan tokens, voice une liste de clubs de football à rechercher.

⚽️ Barcelona Fan Token ($BAR)

Prix : 21, 65 USD

Le Barcelona Fan Token est le jeton utilitaire du club de football FC Barcelone. Il sert principalement à voter, à obtenir des récompenses et pour le staking. L’offre totale est de 40 000 000 BAR et 600 000 BAR ont déjà été distribués aux fans du club au moyen d’une offre initiale de fan tokens. Vous pouvez obtenir des BAR de l’équipe du FC Barcelone en participant à des activités communautaires ou en les achetant sur des échanges crypto.

⚽️ Paris Saint-Germain ($PSG)

Prix : 33,11 USD

Le fan token du PSG est le 396e en termes de capitalisation de marché. Il a une offre limite de 20 000 000 PSG et 2 906 330 PSG sont en circulation. Les fan tokens Paris Saint-Germain en votre possession vous permettent d’obtenir des billets gratuits pour les matchs de Ligue 1 et de Coupe de France, de rencontrer les équipes et les joueurs, de recevoir des produits officiels autographiés et davantage. Vous pouvez acheter des fan tokens PSG sur plusieurs échanges en ligne.

⚽️ Manchester City Fan Token ($CITY)

Prix : 22,92 USD

Le fan token du club de football de Manchester s’appelle CITY. Il a une offre maximum de 20 000 000 CITY et 2 678 004 jetons sont en circulation. Vos CITY vous permettent de faire partie d’une communauté de fans passionnés, d’obtenir des réductions exclusives sur les produits aux couleurs de l’équipe et de participer à des enquêtes dans l’application, tout au long de la saison, entre autres. Les fan tokens CITY sont disponibles sur plusieurs échanges crypto en ligne.

⚽️ AC Milan ($ACM)

Prix : 9,19 USD

ACM est le fan token du club de football AC Milan. Il a une offre en circulation de 2 000 157 ACM est il est 791e en termes de capitalisation de marché. Vous pouvez vivre une expérience VIP à San Siro, obtenir des billets gratuits pour les matchs de Série A et les matchs à domicile de la Champions League et bien plus, grâce à vos fan tokens ACM. Vous pouvez aussi obtenir ces jetons sur plusieurs échanges crypto en ligne.

D’autres fan tokens vous seront bientôt offerts

Les équipes mentionnés plus haut ne sont que quelques unes parmi de nombreux clubs de football qui offrent des fan tokens. Faites bien vos recherches pour trouver d’autres clubs qui vous intéressent et qui ne figurent pas sur cette liste.

Notez également que d’autres fan tokens de différents clubs de football sont en cours de développement. Notamment, Aston Villa ($AVL), Leeds United ($LUFC), Everton ($EFC), Dinamo Zagreb ($DZG), Inter Milan ($INTER), et une grande quantité d’autres clubs.

Vous êtes prêt(e) à rejoindre les vrais fans ?

Bien que beaucoup de fans de crypto ne considèrent pas les fan tokens comme un investissement à long terme, ils vous donnent accès à des avantages exclusifs qui renouvelleront votre expérience de fan. Alors, vous êtes prêt(e) à accéder à ces nouveaux avantages tout en soutenant votre club préféré ? Découvrez les tokens mentionnés plus haut et dites-nous comment ça marche pour vous !

* Tous les clubs de football et noms d’entreprises sont les marques de commerce™ ou enregistrées® de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation n’implique aucune affiliation ni leur soutien.