Les jeux crypto battent de nouveaux records grâce à la popularité des NFT (jetons non fongibles) et certains développeurs ont créé des choses très intéressantes.

Il y a quelques années, des jeux en tous genres sur la blockchain n’étaient qu’un rêve. Aujourd’hui, il semble y avoir des jeux blockchain pour tous les goûts. Vous êtes plutôt fan de jeux de rôle (RPG) ? Il y a un jeu pour vous. Vous jouez à des MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement multijoueur) ? Il y a un jeu pour vous ? Bien sûr.

Les jeux crypto existent désormais dans de nombreux genres, des jeux de cartes à collectionner (TCG) aux simulateurs. Si vous cherchez un jeu pour jouer et éventuellement gagner un peu d’argent de poche, nous avons assemblé une liste juste pour vous avec chaque jeu dans un différent genre.

Un jeu blockchain pour chaque genre

Avec autant de jeux crypto existants, il peut être difficile d’en choisir un en particulier. Pour vous aider, nous avons compilé une liste de jeux blockchain dans chaque catégorie :

*Note : Les jeux mentionnés ne sont pas classés dans un ordre particulier.

Axie Infinity (RPG)

Depuis le temps, vous avez dû entendre parler d’Axie Infinity. Le jeu existe depuis 2018, mais il a explosé en popularité depuis mai 2021 aux Philippines. Une vidéo YouTube est devenu virale en montrant combien les joueurs pouvaient gagner d’argent dans le jeu. Aujourd’hui, le jeu continue de gagner en popularité et est passionnant à jouer. En fait, c’est le premier jeu NFT sur Ethereum qui passe le milliard de dollars de ventes.

Disponible sur Android, iOS et PC, Axie Infinity est un jeu qui reprend beaucoup d’aspects du jeu classique Pokemon. Votre tâche consiste à assembler une équipe de trois créatures appelées des Axies et de les faire combattre contre l’ordinateur ou contre de vrais joueurs.

Les NFT de ce jeu, les Axies, ont un mécanisme de reproduction par lequel les nouveaux-nés sont de nouveaux NFT. Cela crée une économie unique au sein de l’écosystème Axie Infinity. Vous pouvez gagner des jetons en jouant et en combattant, par exemple des Smooth Love Potions (SLP) que vous pouvez gagner uniquement en jouant au jeu principal ou des Axie Infinity Shards (AXS) que vous pouvez revendre pour de l’argent réel. Consultez notre guide approfondi pour jouer à Axie Infinity en cliquant ici.

CryptoBlades (MMORPG)

Vous êtes dans les jeux de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) ? CryptoBlades est peut-être le jeu blockchain fait pour vous.

Ce jeu propose une plateforme pour les joueurs qui aiment créer des personnages, les équiper pour la bataille, et gagner des récompenses à chaque victoire. La plateforme est dotée d’un système de récompenses dynamiques intégré qui distribue des jetons SKILL aux joueurs après avoir participé à des défis comme des raids ou pour avoir battu de puissants ennemis. En gagnant davantage de jetons, les utilisateurs peuvent mettre à niveau leurs personnages ce qui leur redonne l’avantage sur leurs ennemis pour gagner encore plus de jetons.

Dans ce jeu, chaque personnage et chaque arme est un NFT. Cela permet aux joueurs d’améliorer leur arsenal et leur puissance totale, et de les échanger sur une place de marché publique.

Les règles du jeu sont simples : chaque personnage et chaque arme est associée à un élément (feu, terre, éclair ou eau), chacun étant résistant à un élément et faible face à un autre élément. Par exemple, le feu est plus fort que la terre mais moins fort que l’eau. La terre peut battre l’éclair, mais pas le feu. L’éclair est plus fort que l’eau mais perd contre la terre. Enfin, l’eau détruit le feu mais se fait battre par l’éclair.

En plus de l’élément associé, les armes sont classées selon un système à 5 niveaux indiqué par des étoiles. Lorsque vous créez un personnage, vous recevez une arme à une étoile. Vous pouvez également forger de nouvelles armes, ce qui vous donne davantage de chances de battre des ennemis plus forts et de gagner davantage de jetons SKILL. Chaque fois qu’une nouvelle arme est forgée, elle a 44 % de chance d’avoir une étoile, 35 %, 15 %, 5 % et 1 % de chance respectivement d’avoir 2, 3, 4 ou 5 étoiles.

Comme vous le voyez, les personnages, les éléments et les armes jouent un rôle important dans chaque bataille. Avant le début d’une bataille, les joueurs peuvent choisir leur personnage, leurs armes et leurs compétences. Ils peuvent également choisir leurs ennemis en fonction de leur niveau de puissance. Cela signifie que tous ces facteurs ont une influence sur le nombre de jetons SKILL qu’un joueur peut gagner.

Gods Unchained (TCG en ligne)

Si les monstres de poche ou le style World of Warcraft ne vous plaisent pas (comme les jeux crypto déjà cités), vous préférez peut-être les jeux de cartes à collectionner.

Gods Unchained est un jeu de cartes numériques à collectionner qui utilise le système de NFT qui fait que vos cartes numériques ont le même effet que des cartes à collectionner physiques. En fait, c’est l’ancien PDG de Magic The Gathering: Arena, un jeu de cartes axé sur la compétition, qui s’en occupe. Avec ce type de jeu, les joueurs doivent construire des paquets de cartes flexibles qui peuvent faire face à une variété de tactiques pour avoir une meilleure stratégie que l’autre joueur.

Dans Gods Unchained, vous commencez avec un paquet du débutant. Contrairement à la pluaprt des paquets de débutant, le jeu vous offre un assortiment de cartes robuste qui vous permet d’affronter n’importe quel ennemi. Le paquet du débutant est si bon qu’il force les joueurs à miser sur leur compétence plutôt que de compter sur un paquet de cartes plus chères.

La compétence de chaque carte fait partie d’une de ces catégories : reliques, créatures ou sortilèges. Pour ajouter plus de puissance à votre paquet du débutant, vous pouvez acheter des paquets contenant des cartes rares ou légendaires. Dans la plupart des cas, plus la carte est rare, plus elle a de valeur.

Dès que vous avez vos cartes, vou pouvez les échanger, les vendre ou les utiliser comme vous le souhaitez, comme avec des cartes physiques.

My DeFi Pet (agriculture, simulation, RPG)

Vous recherchez quelque chose qui ressemble davantage à Farmville ? C’est votre jour de chance. My DeFi Pet a certaines caractéristiques de ce vieux jeu Facebook et de nouvelles fonctions inspirées de jeux comme Axie Infinity.

Le jeton DPET est la devise principale de ce jeu , avec lequel vous pouvez récolter de nouveaux oeufs, reproduire vos monstres et les faire évoluer. Vous pouvez également les utiliser pour participer à des événements uniques, par exemple voter pour de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux paramètres à ajouter dans le jeu.

Le jeu vous accueille avec un aperçu de vos animaux dans une ferme, c’est là que ça ressemble à Farmville. Après avoir acheté des oeufs de monstre et les avoir fait éclore avec des jetons DPET, vous les verrez s’amuser dans votre ferme. Pour les nourrir, vous devrez faire pousser des fruits et des légumes et les récolter pour faire grandir votre monstre et le fortifier. Plus vous avez de monstres, plus votre armée est puissante.

Avec My DeFi Pet, vous pouvez gagner de deux façons. Premièrement, vous pouvez vendre les jetons DPET que vous gagnez lors de quêtes et de batailles. Deuxièmement, vous pouvez vendre vos monstres aux enchères. Plus ils sont rares ou puissants, plus ils ont de valeur. Notez cependant que la place de marché n’est pas encore sortie. Elle est annoncée pour prochainement.

Plant vs. Undead (défense de tour)

Inspiré par des jeux comme Plants vs. Zombies et Bloons TD, Plant vs. Undead est un jeu crypto de défense de tour où vous utilisez des plantes pour combattre des vilains morts-vivants. Dans ce jeu, vos plantes sont des NFT que vous pouvez acheter et vendre en jetons PVU, la devise native du jeu qui a une offre maximum de 300 millions.

Le jeu se situe dans un monde appelé Planet Plants. Autrefois un lieu où plantes et animaux coexistaient en paix, il est aujourd’hui rempli d’animaux morts-vivants contaminés par une mystérieuse météorite.

À ce jour, le jeu n’a qu’un seul mode: le mode ferme, qui donne gratuitement aux utilisateurs cinq emplacements de plante et un emplacement d’arbre mère. Dans ce mode, vous pouvez nourrir vos plantes pour qu’elles soient prêtes pour la bataille lorsque les modes de survie PvE et PvP seront sortis. De plus, le mode ferme du jeu permet aux joueurs de gagner de l’énergie lumière (LE, ou Light Energy), la devise du jeu en PVU, sans devoir participer à la défense de tour ou aux mécanismes PvE/PvP.

L’avenir des jeux crypto

Alors que nous voyons les jeux blockchain évoluer de plus en plus, nous sommes sûrs que l’avenir nous réserve des jeux de plus grande qualité. On voit déjà le potentiel énorme dans cet espace, dont même des studios de jeux d’excellence peuvent apprendre.

Est-ce que le gaming a déjà dépassé le simple jeu ? À ce jour, la principale manière de gagner de l’argent pour les joueurs est le streaming ou les tournois. En revanche, cela commence à changer avec la sortie de jeux comme Axie Infinity.

Certaines personnes doutent que cela deviendra l’avenir du gaming, mais une chose est sûre : ce qui se passe juste sous nos yeux est épatant et personne ne l’aurait imaginé.