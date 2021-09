Plus de 7 millions d’utilisateurs Paxful dans le monde peuvent maintenant transférer des Bitcoins en quelques secondes

Paxful, le leader mondial des plate-formes fintech de pair à pair, a annoncé aujourd’hui l’intégration du réseau Lightning à ses services dans le monde entier. Plus de sept millions d’utilisateurs Paxful peuvent désormais bénéficier de la puissance du réseau Lightning, un système développé au-dessus du réseau Bitcoin (BTC). Le réseau Lightning permet à ses utilisateurs de transférer des Bitcoins en quelques secondes avec des frais bien inférieurs.

Cette nouvelle fonctionnalité s’intègre harmonieusement à la plate-forme Paxful et permet à l’entreprise d’offrir à ses utilisateurs des frais inférieurs aux frais de transaction Bitcoin classiques. Lorsque les utilisateurs utilisent leur portefeuille Paxful pour envoyer ou recevoir des Bitcoins sur le réseau Lightning, leur solde Paxful est utilisé de la même façon que pour les transferts sur le réseau Bitcoin. Toutes les transactions sont traitées en quelques secondes et les utilisateurs Paxful peuvent utiliser le réseau Lightning à la fois pour les transactions effectuées avec d’autres utilisateurs et pour payer des biens et services.

Ray Youssef, PDG et co-fondateur de Paxful, déclare : « Bitcoin est sans aucun doute la meilleure option financière pour ceux qui font vraiment avancer l’économie. Mais pour que cela réussisse et pour mener à une adoption monidale, nous devons surmonter le problème de scalabilité. La meilleure chance dans l’industrie pour la scalabilité du Bitcoin est le réseau Lightning, qui rend les micro-paiements bien plus rapides et économes. Acheter un café avec du Bitcoin est maintenant réaliste. Les consommateurs, les entreprises et même les banques cherchent un moyen de connecter le monde entier et nous comptons sur Lightning pour y arriver. C’est un honneur pour nous d’être la première plate-forme de pair à pair à offrir cette technologie à nos utilisateurs. C’est un service réellement destiné à la liberté financière. »

Artur Schaback, Directeur des opérations (COO) et co-fondateur de Paxful, explique : « Le réseau Lightning amplifie les efforts que nous faisons déjà chez Paxful. À la base, Bitcoin a été conçu comme un moyen d’échange. Les sept millions d’utilisateurs de Paxful peuvent maintenant effectuer des micro-paiements de manière plus économe et plus rapide que sur le réseau Bitcoin classique. Nous sommes impatients de voir nos utilisateurs utiliser le réseau Lightning et nous imaginons déjà que les cas d’utilisation du Bitcoin ne peuvent que se multiplier à partir de là. »

Elizabeth Stark, PDG et co-fondatrice de Lightning Labs, nous dit : « Bitcoin met tout le monde au même niveau dans le monde entier, et les marchés émergents sont à la tête du mouvement d’adoption. Chez Lightning Labs, nous développons la technologie permettant de mettre le Bitcoin à portée de milliards de personnes, et l’intégration à Paxful est une étape énorme dans la bonne direction. Nous sommes impatients de souhaiter la bienvenue aux millions d’utilisateurs de Paxful qui peuvent maintenant effectuer des transactions instantanées et peu onéreuses dans le monde entier avec Lightning. En d’autres termes, nous devenons de plus en plus nombreux ! »

Fondé en 2015 et depuis entièrement remodelé, Paxful a son siège à New-York et des filiales en Estonie, aux Philippines et en Russie. Durant les 12 derniers mois, l’équipe a doublé avec plus de 400 employés.

Paxful est une plate-forme financière de pair à pair permettant d’effectuer des paiements, des transactions et d’envoyer de l’argent en achetant et en vendant des crypto monnaies comme moyen d’échange. Fondé en 2015 par Ray Youssef et Artur Schaback, la mission de Paxful est d’offrir à qui que ce soit, dans le mode entier, un accès égal à la finance. Plus de sept millions de personnes utilisent Paxful pour acheter et vendre des Bitcoins (BTC), des Ethereums (ETH) et des Tethers (USDT) avec près de 400 modes de paiement.

Ray Youssef, co-fondateur et PDG de Paxful, a créé la fondation Built with Bitcoin pour promouvoir l’accès à l’éducation et à l’eau. À ce jour, la fondation a bâti six écoles (deux au Rwanda, deux au Kenya et deux au Nigéria). La fondation Built with Bitcoin est financée par Paxful et la communauté crypto.

Chez Lightning Labs, nous développons la manière la plus simple pour les développeurs qui souhaitent intégrer la monnaie digitale native sur Internet avec des transactions instantanées, mondiales et peu onéreuses en Bitcoin.