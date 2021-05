Mis à part le Bitcoin, Ethereum (ETH) est l’un des actifs numériques ayant les meilleures performances en matière de valeur de marché. Ce qu’il peut accomplir fascine donc tout le monde. Vous pouvez gagner de l’argent en effectuant des échanges en ligne avec cette devise numérique, mais vous pouvez également participer au minage Ethereum. Avant d’entrer dans les détails, rappelons brièvement ce qu’est Ethereum.

La technologie Ethereum en bref

Pour résumer, Ethereum est la technologie puissante qui se trouve à l’origine de nombreuses crypto monnaies, applications numériques et services de paiement dans le monde entier. Grâce à son réseau décentralisé, Ethereum permet à n’importe qui de profiter, depuis n’importe où, tant qu’il a accès à Internet.

Son réseau robuste héberge notamment sa propre monnaie numérique, appelée Ether (ETH). Nous allons nous concentrer sur la manière d’obtenir cette monnaie. Si vous n’avez pas encore fait de recherches techniques approfondies, nous vous invitons à commencer par consulter cet article pour savoir exactement ce qu’est Ethereum.

Avant de miner des ETH

Le minage nécessite une planification extensive. Avant de vous expliquer exactement comment développer vos opérations de minage Ethereum, voici quelques rappels que vous devez prendre en compte :

🖥️ Coût de l’équipement

Le minage de crypto consiste à résoudre des équations mathématiques complexes qui nécessitent un équipement spécialisé. Monter une machine requiert des ordinateurs performants, ainsi que des logiciels et du matériel spécialement conçus pour le minage de crypto monnaies. Évidemment, ces équipements sont coûteux et leur prix dépend de leurs fonctionnalités et performances. Nous reparlerons des coûts plus tard pour vous donner une idée.

⚡ Consommation énergétique

Les machines de minage crypto résolvent des codes complexes 24 h/24, 7 j/7, et cela consomme des quantités importantes d’électricité. Ces machines très énergivores peuvent consommer jusqu’à cent térawattheures (TWh) par an, ce qui dépasse de beaucoup la consommation annuelle historique de certains pays.

❄️ Conditions climatiques

Les machines de minage font des calculs numériques tres compliqués sans quasiment jamais s’arrêter. Elles sont donc vulnérables à la surchauffe, comme tout appareil électronique. Les régions où la température est plus fraiche tout au long de l’année sont préférables pour aider les machines à refroidir, pour réduire la consommation électrique et pour éviter d’autres problèmes de surchauffe.

📍 Emplacement de la ferme de minage

Les fermes de minage ont besoin de suffisamment d’espace pour héberger plusieurs ordinateurs de haute puissance. Les ventilateurs de refroidissement et les cartes de minage produisent également beaucoup de bruit, c’est pourquoi les zones résidentielles sont à éviter. Recherchez d’autres emplacements possibles pour le minage crypto afin d’éviter les plaintes liées à la nuisance sonore qui pourraient causer la fermeture de vos opérations.

⚖️ L’aspect légal des cryptos

Bien que l’adoption des crypto monnaies augmente, certains pays, certaines institutions et juridictions restent sceptiques concernant ces actifs et leurs fonctions prometteuses. C’est pour cette raison qu’il vous faut absolument bien comprendre la position d’un pays avant d’y démarrer votre activité liée à la crypto.

Démarrage

Passons maintenant aux étapes pratiques et à la liste des équipements requis pour vos opérations de minage Ethereum.

Étape 1. Obtenez un portefeuille de crypto monnaie

Il vous servira à stocker, gérer et faire le suivi de vos fonds en ETH. Un portefeuille crypto est un espace de stockage spécialisé qui vous permet d’envoyer et de recevoir des monnaies numériques. Il s’agit de votre argent, alors choisissez un portefeuille qui est à la fois sûr et fiable. Il existe plusieurs types de portefeuilles crypto, alors recherchez lequel conviendrait le mieux à vos besoins de minage et de stockage. Deux des options les plus sécurisées sont le Ledger Nano S et le Trezor One.

Étape 2. Choisissez votre matériel de minage

Le matériel de minage Ethereum est couramment appelé un rig de minage Ethereum. Ces machines puissantes sont spécialement conçues pour miner de l’ETH, mais certains utilisateurs s’en servent pour les jeux vidéo et autres activités informatiques. Un bon choix de matériel de minage peut réduire vos dépenses de production et vous faire gagner davantage.

Les rigs de minage Ethereum comprennent une alimentation, un système de refroidissement et des cartes graphiques, le tout souvent hébergé dans un boîtier en aluminium. Il existe deux types de rigs :

Rigs de minage CPU : Les rigs de minage CPU (processeur central) étaient les plus populaires pour les débutants dans le minage d’ETH. Pourquoi ? Parce qu’ils sont bien plus abordables et faciles à utiliser. En revanche, les résultats laissent à désirer. Le processus peut durer des mois ou des années, c’est pourquoi les rigs de minage CPU ne sont plus l’option préférée des mineurs de crypto d’aujourd’hui.

Rigs de minage GPU : Les rigs de minage GPU (processeur graphique) sont plus puissants que le matériel de minage CPU et ils sont également plus chers. De combien ? Et bien, les prix de vente de matériel de minage GPU vont de 600 à 4000 USD.

Voici une liste des meilleurs matériels de minage, sans ordre de préférence :

AMD 5700 XT AMD RX Vega 64 AMD RX 580 (8 Go) Nvidia RTX 3090 Nvidia RTX 3080 Nvidia GTX 1060 Nvidia GTX 1080 Ti



Certains mineurs utilisent un autre type de matériel appelé mineur Ethereum ASIC (circuit intégré spécialisé pour une application). Les mineurs ASIC sont également chers, mais ils sont plus populaires et conviennent mieux aux opérations de minage Bitcoin. Si vous souhaitez personnaliser ou améliorer votre machine, vous pouvez rechercher d’autres cartes mères. Elles peuvent avoir différentes fonctions et fonctionnalités, alors regardez en détail et comparez-les pour trouver celle qui convient le mieux à vos opérations de minage.

Nous conseillons particulièrement de choisir un système de refroidissement de qualité, car ces machines peuvent atteindre des températures élevées. Pour une meilleure ventilation de vos rigs de minage, cherchez des équipements de refroidissement en ligne ou dans votre magasin informatique préféré.

Étape 3. Choisissez votre logiciel de minage

Après avoir trouvé votre matériel, l’étape suivante consiste à trouver un logiciel de minage de bonne réputation. Le choix de votre pioche virtuelle pour le minage d’ETH numérique est aussi important que le choix de votre matériel de minage. Un logiciel de minage est un programme qui vous permet de miner des Ethers avec vos GPU utilisés comme ressources pour résoudre les problèmes mathématiques complexes associés au minage.

Voici une liste des logiciels de minage les plus populaires disponibles sur le marché :

WinETH : Si vous souhaitez un logiciel simple et facile à utiliser qui se met à jour automatiquement, WinETH est l’une de vos meilleures options. Vous pouvez l’utiliser sur Windows avec des cartes graphiques Nvidia ou AMD. Il offre également un mode de minage en arrière-plan qui vous permet de miner des ETH uniquement lorsque votre ordinateur est en veille.

Claymore : Disponible sur Windows et Linux, le mineur Ethereum Claymore est doté d’une option de double minage qui vous permet de miner des Ethers et une autre crypo en même temps.

ETHmine : Un autre logiciel de minage compatible avec Windows. Il offre un programme de parrainage avec des bonus et des fonctions supplémentaires, comme les gains par minute ou les gains par jour.

MinerGate : Ce logiciel de minage créé en 2014 exclusivement par des amateurs de crypto est très populaires pour les utilisateurs Mac. Il propose une assistance 24 h/24, 7 j/7 et prend en charge 10 devises numériques, y compris ETH, Ethereum Classic (ETC), Monero (XMR), Monero-Classic (XMC), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC), Bytecoin (BCN), AEON, et Grin. Parfait pour les mineurs qui souhaitent miner une large gamme de cryptos.

CGMiner : Développé avec le langage de programmation C++, ce logiciel a la réputation d’être l’un des plus pratiques et faciles à utiliser. CGMiner vous permet de collaborer avec plusieurs groupes de minage et plusieurs appareils. C’est le logiciel préféré de beaucoup de débutants en minage crypto.

Étape 4. Choisissez une stratégie de minage

Votre équipement et votre logiciel sont prêts. Il est temps de décider comment gérer vos opérations de minage Ethereum. Souhaitez-vous miner seul ou avec un groupe d’amateurs crypto ? En parlant de ça, qu’est ce qui rapporte le plus ? Le minage en solo ou le minage en groupe ?

⛏️ Minage en solo

Il y a beaucoup de choses amusantes à faire tout seul. Mais le minage de crypto n’en fait pas partie. Ça semble une bonne idée de gérer une ferme de minage et de garder tous les bénéfices pour vous, c’est sûr. Mais ce n’est pas forcément pratique et ça peut coûter cher.

Imaginez être seul face à un groupe de 100 joueurs à tenter de compléter un puzzle de 1000 pièces en cinq minutes. Ça a l’air impossible, n’est-ce pas ? Et bien, c’est vraiment impossible. La moindre chance d’être le premier à compléter le puzzle peut s’évaporer très vite si vous n’avez personne pour vous aider.

C’est la même chose avec le minage en solo. Lorsque vous minez seul, vous êtes face à des milliers de mineurs Ethereum dans le monde des cryptos. Pour être précis, des groupes et des entreprises qui possèdent des usines de minage énormes. La résolution de puzzles mathématiques complexes requiert une puissance de calcul énorme auprès de nombreuses ressources de minage. C’est quelque chose que vous pouvez faire uniquement avec plus de cent cartes graphiques dans vos appareils de minage.

Non seulement ça coûte cher de monter des opérations de minage seul, mais il faut aussi compter les frais de maintenance, qui peuvent être lourds à porter seul.

⚒️ Minage en groupe

Lorsque vous rejoignez un groupe de minage, vous travaillerez ensemble et partagerez les gains avec d’autres mineurs d’ETH. Étant donné que beaucoup de personnes travaillent ensemble pour trouver des blocs ou résoudre des problèmes mathématiques complexes, les chances de recevoir des récompenses augmentent.

C’est bien connu comme le moyen le plus facile et le plus rapide de débuter dans le minage crypto. Avant de rejoindre un groupe, prenez en compte les facteurs suivants :

Taille du groupe : Certains groupes de minage ont quelques membres, d’autres en ont beaucoup. Vous pouvez commencer avec des grands groupes de minage. Vous ne gagnerez pas énormément au début, mais vous recevrez sûrement un paiement dans la journée ou la semaine.

Frais de groupe : Les opérations de minage en groupe coûtent cher. C’est pourquoi les groupes de minage facturent des frais auprès des mineurs. Ces frais sont exprimés en pourcentage de gains et sont automatiquement déduits des récompenses. Pas besoin de calculer et de payer manuellement. Les groupes de minage fiables facturent généralement entre 1 et 3 %, en fonction de la crypto que vous minez.

Paiement minimum : Il s’agit du montant minimum que vous devez miner avant de pouvoir recevoir votre paiement. Les groupes avec un paiement minimum faible sont idéaux pour être payé aussi souvent que possible.

Si cela vous tente de rejoindre un groupe de minage, consultez cette liste de groupes de minage Ethereum actifs et regardez lequel vous convient le mieux, à vous ainsi qu’à votre équipement.

Ne vous limitez pas à cette liste, vous trouverez d’autres groupes de minage en ligne.

Que le minage commence !

Nous avons uniquement abordé les notions de base vous permettant de monter vos opérations de minage Ethereum. Rappelez-vous que les récompenses que vous recevrez dépendront du type d’opération de minage que vous choisissez. Vous pouvez utiliser un calculateur de minage Ethereum pour estimer vos gains. On vous demandera de fournir des détails techniques. Pour cela, vous devrez faire des recherches plus approfondies. Cela peut paraître compliqué, mais vous prendrez l’habitude.

Rappelez-vous également que le minage n’est pas le seul moyen d’obtenir des ETH ou de gagner de l’argent avec. Si vous attendez le bon moment pour commencer avec le minage d’ETH, essayez les échanges crypto sur les places de marché comme Paxful. Il vous suffit de créer un compte, de choisir les meilleures offres Ethereum auprès de milliers de traders dans le monde entier, et d’acheter et de vendre avec votre mode de paiement préféré.

Découvrez ces options et comment tirer le meilleur parti de ces opportunités qui s’ouvrent à vous avec Ethereum. Bonne chance !