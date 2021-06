Bitcoin (BTC) est à la mode sur les réseaux sociaux et plusieurs marchés pour différentes raisons. Outre l’envolée des prix du BTC et les énormes investissements de marché effectués par certains des grands noms de la finance, ce bien numérique dominant a également fait la une suite à l’événement appelé le halving du bitcoin. Mais qu’est-ce que le halving exactement et comment cela fonctionne ? Explorez les réponses aux questions les plus courantes sur le halving du BTC.

Le halving du bitcoin, c’est quoi ?

Le halving, ou halvening, du Bitcoin est l’un des événements les plus attendus dans le monde de la crypto. Pour vous aider à mieux comprendre, examinons rapidement le procédé d’obtention de cette monnaie numérique dominante aujourd’hui. Le minage de bitcoin est le procédé numérique par lequel les mineurs obtiennent des BTC en utilisant des équipements de minage spécialisés.

Les mineurs de bitcoin doivent résoudre les équations mathématiques très complexes du réseau afin de compléter les blocs ajoutés à la blockchain Bitcoin. Un bloc est un fichier qui contient 1 Mo de transactions en bitcoin. Au fur et à mesure que des transactions sont vérifiées, la taille du réseau Bitcoin augmente également.

Après avoir résolu ces puzzles et vérifié avec succès des transactions, ce qui prend environ 10 minutes, les mineurs reçoivent des bitcoins en récompense. Le procédé de halving du bitcoin consiste à diviser par deux les récompenses des mineurs après 210 000 blocs ou environ quatre ans.

Comment ça fonctionne ?

Le halving se produit après le minage de 210 000 blocs. Au tout début du BTC, les mineurs recevaient 50 BTC pour chaque bloc vérifié. Après avoir miné davantage de BTC jusqu’en 2012, la récompense de 50 BTC a été divisée par deux, pour passer à 25 BTC par bloc pour les mineurs. Après avoir produit un deuxième ensemble de 210 000 blocs en 2016, la récompense a été de nouveau divisée par deux, pour laisser 12,5 BTC aux mineurs. Le halving du bitcoin le plus récent s’est produit en mai 2020 après le minage d’un troisième lot de 210 000 blocs. La récompense a été divisée par deux et est maintenant de 6,25 BTC par bloc.

Source : corporatefinanceinstitute.com

Comment le halving du bitcoin affecte les prix du BTC ?

Le halving a différents impacts sur le prix du bitcoin. Voyons les effets produits sur le prix du bitcoin sur le marché lors des halvings précédents.

Premier halving (2012) : Le premier halving du bitcoin s’est produit le 28 novembre 2012. Après avoir miné les 210 000 premiers blocs, la récompense est passée de 50 BTC à 25 BTC par bloc. Avant le halving, BTC était à environ 12 USD par unité. Un an après, le prix sur le marché dépassait les 960 USD.

Deuxième halving (2016) : Après 420 000 blocs minés, le deuxième halving est arrivé. Le 9 juillet 2016, les mineurs de bitcoin ne recevaient plus que 12,5 BTC par bloc. Avant le deuxième halving, un BTC coûtait presque 665 USD. Un an plus tard, sa valeur sur le marché atteignait 2 550 USD.

Troisième halving (2020) : Le halving du bitcoin de 2020 s’est produit le 11 mai. Après avoir miné un total de 630 000 blocs, la récompense des mineurs est passée a 6,25 BTC par bloc. Le dernier jour de l’année 2020, Bitcoin atteignait le prix de 29 000 USD, le plus haut de cette année.

Quatrième halving (2024) : Le prochain halving du bitcoin devrait arriver en 2024 après avoir miné 840 000 blocs. À ce moment-là, les mineurs recevront 3,125 BTC par bloc.

La liste continue jusqu’à ce que 21 millions de BTC soient minés, ce qui pourrait nous amener à l’année 2140 selon les fans de la crypto. Mais qui peut prédire l’avenir, n’est-ce pas ?

Pourquoi le halving du bitcoin ?

Maintenant que vous savez comment le halving du bitcoin fonctionne, vous vous demandez peut-être, n’est-ce pas injuste pour les mineurs et tout leur dur travail de minage ? Si vous êtes fan et utilisateur avide du bitcoin, vous savez probablement que son mystérieux développeur pseudonyme, Satoshi Nakamoto, a créé BTC avec une offre limitée de 21 millions de BTC.

À la rédaction de cet article, 88,83% de l’offre totale en BTC a déjà été produite. Cela signifie que 2,3 millions de BTC restent à miner. Il n’y a toutefois aucune garantie que tous les 18,6 millions de BTC produits soient en circulation aujourd’hui sur les marchés. En fait, un rapport du New York Times indiquait que environ 20 % de tous les BTC, ce qui représente des milliards de dollars, sont dans des portefeuilles perdus ou égarés.

Lorsque tous les 21 millions de bitcoins sont minés, les mineurs ne recevront plus de récompenses de bloc. Ils ne gagneront plus que sur les frais de chaque transaction qu’ils confirment. Bien que la récompense des mineurs soit divisée par deux à chaque halving, Bitcoin devient plus rare en raison de son offre limitée et la valeur d’un BTC continue de grimper au fil du temps. La montée du prix du bitcoin motive également les mineurs à continuer.

Quels sont les effets du halving du bitcoin ?

Il existe plusieurs effets du halving du bitcoin, du prix sur le marché sur les récompenses des mineurs aux impressions des traders concernant le mouvement du marché. Voici les effets notoires, positifs et négatifs, de cet événement.

⚒️ Sur les mineurs

Le minage est l’un des moyens les plus efficaces d’obtenir des fractions de Bitcoin à la source. D’un autre côté, les opérations de minage peuvent coûter très cher, selon que vous soyez un mineur en solo ou que vous faisiez partie d’un groupe de minage. D’une façon comme de l’autre, vous aurez besoin d’équipement de minage de haute puissance et de logiciels spécialisés conçus pour les procédés coûteux et fastidieux liés à l’acquisition de fractions de bitcoin.

Pour certains mineurs, la réduction soudaine des récompenses de minage peut sembler être une perte de bénéfices. En raison de l’investissement énorme effectué dans les puissantes machines de minage qu’ils assemblent, les récompenses de bloc réduites peuvent sembler insuffisantes aux mineurs pour couvrir les dépenses de leurs opérations de minage. Il est bon de se rappeler que cela n’est pas forcément le cas à chaque fois et pour tous les mineurs en raison de la nature hautement volatile du bitcoin.

📊 Sur les traders

Bien que certains mineurs n’aiment pas l’idée du halving, cet événement est très attendu par tous les fans de Bitcoin, les traders et les investisseurs. Pourquoi ? Parce que dans le monde de la crypto, cela signifie que le nombre de bitcoins générés par les mineurs est réduit. Le nombre limité de bitcoins ainsi obtenus ouvre la voie pour une augmentation des prix du BTC en cas de demande accrue sur le marché. La demande élevée et l’offre limitée de ce bien numérique crée des opportunités de marché pour les traders qui souhaitent vendre des BTC a prix élevé.

Bien que cette tendance prometteuse se soit manifestée du premier halving de bitcoin au halving le plus récent, il est bon de garder à l’esprit que la valeur de ce bien volatile peut augmenter ou diminuer rapidement selon les mouvements éventuels du marché.

📈 Sur le prix du BTC

Comme indiqué précédemment, le halving du bitcoin peut pousser les prix du marché à la hausse. Cependant, cela ne se produit pas dans 100 % des cas et personne ne peut prévoir le prix exact. Le prix peut atteindre des nouveaux plus-haut en quelques jours, quelques mois ou même après des années, et des chutes de prix sont toujours possibles entre temps.

De plus, est-ce qu’il y aura plus de personnes intéressées en dehors du monde de la crypto après le halving ? Est-ce qu’il y a aura une autre période de croissance ? Est-ce que de nouveaux traders entreront sur le marché ? Ce ne sont que quelques unes des questions que nous pouvons nous poser, mais enccore une fois, seul l’avenir peut nous dire où le prix de bitcoin ira.

Pouvez-vous gagner de l’argent avec le halving du bitcoin ?

Bitcoin est bien connu pour ses fluctuations de prix imprévisibles. Donc que ce soit après le halving ou pas, il n’est pas impossible d’en profiter pour gagner de l’argent. Si vous avez l’intention de faire du trading de crypto, observez les mouvements de prix du BTC pour quelques semaines avant de décider du meilleur moment pour acheter ou vendre.

Et rappelez-vous toujours que vous avez besoin d’un portefeuille crypto et d’une plateforme fiables avant de commencer n’importe quelle activité de trading. Si vous souhaitez vous exercer au trading the bitcoin, commencez par créer un compte sur Paxful. Vous recevrez un portefeuille bitcoin gratuit pour gérer et suivre vos fonds n’importe quand et n’importe où. C’est facile, n’est-ce pas ?

En fin de compte, le halving du bitcoin, c’est bon ou c’est mauvais ?

D’après ce que nous venons de discuter, le halving du bitcoin a divers effets sur le prix du marché, sur les mineurs, les traders et les investisseurs. Il a un bon nombre d’avantages et d’inconvénients. Comme avec les autres biens et marchandises de valeur, le prix du bitcoin dépend de l’offre et de la demande. En revanche, pour les mineurs qui reçoivent des récompenses réduites tous les quatre ans environ, ce n’est peut-être pas aussi motivant que la récompense d’origine de 50 BTC par bloc avant le premier halving.

Mais après plus de dix ans d’existence, la popularité grandissante du bitcoin et son adoption mondiale ont sans contestation possible poussé son prix toujours plus haut. Alors, ce halving du bitcoin, c’est bon ou c’est mauvais ? Nous vous laissons répondre à cette question.

* Le contenu de cet article est à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées ne doivent pas être considérées comme conseil financier, d’investissement ou autre, et elles n’expriment pas l’opinion de Paxful.