Il n’y a aucun secret, lorsque vous êtes dans l’univers crypto, des tonnes d’opportunités financières se présenteront à vous. Il existe de nombreux moyens de gagner de l’argent avec Bitcoin, et le trading est l’une des voies les plus prometteuses et gratifiantes.

Alors le trading de Bitcoim, c’est quoi ? Cette stratégie implique acheter et vendre des BTC pour en tirer des bénéfices. Elle convient particulièrement si vous recherchez de nouveaux moyens de gagner de l’argent et de mettre à niveau votre aventure financière.

Si vous êtes débutant(e) dans l’espace crypto et n’avez aucune idée comment échanger des bitcoins, cet article est pour vous. Continuez la lecture pour découvrir la procédure de trading de crypto et comment vous en servir à votre avantage.

Commencez ici

Avant d’aborder la procédure, voici quelques idées essentielles à garder à l’esprit.

Définissez une marge de gain concurrentielle

Les marges rendent vos offres d’échange concurrentielles. Elles vous permettent de créer des offres au-dessus ou au-dessous du prix sur le marché. Sur Paxful, vous pouvez utiliser des marges positives (+) et négatives (-). Voici comment les marges fonctionnent.

Marge positive (➕) : Si vous vendez des bitcoins, définissez une marge positive pour vendre vos cryptos au-dessus du prix sur le marché, de manière à faire des bénéfices. Si vous achetez, cela signifie que vous acheterez des BTC à un prix supérieur.

Marge négative (➖) : Une marge négative signifie que vous achetez ou vendez des cryptos au-dessous du cours du marché actuel. Si vous achetez, une marge négative vous permet d’économiser de l’argent en achetant des BTC à un prix inférieur.

Sur Paxful, les traders ont le contrôle total de leurs marges de gain. Les vendeurs peuvent souvent calculer leurs gains à partir des marges qu’ils définissent. En revanche, notez que les limites de marge varient selon le niveau de vérification de votre compte et la catégorie de paiement que vous choisissez.

Faites attention au prix du Bitcoin

Bitcoin est une devise hautement volatile. Sa valeur peut exploser du jour au lendemain, à la hausse comme à la baisse. Il est donc vital de connaître les fluctuations de prix sur le marché. Vous pouvez activer les alertes sur l’application mobile Paxful pour recevoir des notifications lorsque Bitcoin gagne ou perd plus de 5 %.

Notez que le prix du BTC sur Paxful n’est pas égal au prix actuel sur le marché. Le prix dépend de votre partenaire de transaction et de leur prix. Lorsque vous achetez, regardez attentivement l’offre et le rapport au dollar. Un nombre élevé indique généralement une offre avantageuse pour vous.

Gagnez de l’argent avec le trading de Bitcoin

Maintenant, comment le trading de Bitcoin fonctionne et comment vous pouvez gagner de l’argent ? Une fois que vous avez un compte Paxful, connectez-vous et suivez les étapes ci-dessous pour commencer le trading.

Astuce de pro : Veillez à faire vérifier votre compte pour utiliser à votre avantage toutes les fonctions de la plateforme.

Commencez par acheter des bitcoins bon marché sur Paxful

Avant de vendre des bitcoins pour faire des bénéfices, vous devez posséder du BTC. Voici trois étapes faciles pour acheter instantanément du BTC bon marché sur Paxful.

Étape 1. Remplissez les critères de recherche

Sur votre compte Paxful, cliquez sur Acheter et remplissez les informations requises : mode de paiement préféré, région, devise et montant. Ensuite, cliquez sur Trouver des offres.

Étape 2. Utilisez les filtres pour trouver des vendeurs de Bitcoin de confiance

La liste de tous les vendeurs de Bitcoin s’affichera. Vous verrez la section de filtrage du côté gauche de la liste des vendeurs. Vous pouvez trier les modes de paiement populaires dans votre région préférée, ainsi que les balises de l’offre et les types d’utilisateur.

Pour vérifier que votre partenaire a une bonne réputation et qu’il est fiable, vous pouvez filtrer les utilisateurs de six types différents : les pros, les ambassadeurs, les associés, les comptes d’entreprise, les traders experts et les traders efficaces. Les utilisateurs dans ces catégories sont entièrement vérifiés et ont la confiance des membres de la communauté Paxful. Pour en savoir plus sur ces catégories, cliquez sur Qu’est-ce que c’est ?

Après cela, cliquez sur l’icône de filtre en regard du prix par bitcoin et choisissez Prix : du plus faible au plus élevé dans le menu déroulant. Cela permettra d’afficher les vendeurs qui vendent des bitcoins à un prix inférieur en haut de la liste.

Étape 3. Trouvez l’offre qui vous convient

Examinez attentivement toutes les informations sur le vendeur : sa réputation, sa disponibilité, ses limites d’achat, son prix, sa limite de temps et les conditions de l’offre. Lorsque vous trouvez un vendeur qui vous plaît, cliquez sur Acheter. La page de l’offre s’ouvrira.

Indiquez le montant que vous êtes prêt(e) à payer et le montant que vous recevrez en BTC s’affichera. Lorsque vous êtes confiant(e) de pouvoir répondre aux conditions du vendeur, cliquez sur Acheter maintenant pour commencer la transaction.

Étape 4. Commencez et terminez la transaction

Un chat en direct s’affichera. Vous pouvez y discuter de la transaction avec votre partenaire. Assurez-vous de bien suivre les instructions du vendeur. Une fois le paiement effectué, cliquez sur J’ai payé et attendez que les BTC soient envoyés vers votre portefeuille Paxful.

Une fois reçus, n’oubliez pas de laisser un commentaire sur la transaction. Cela aidera les autres traders à savoir à qui ils ont à faire. Cliquez ici pour lire davantage d’astuces pour acheter des bitcoins sur Paxful.

Vendez vos bitcoins avec des bénéfices sur Paxful

Passons maintenant à la meilleure partie. Dans cet exemple, nous allons vous montrer comment gagner 20 % de bénéfices en vendant des bitcoins lorsque vous préférez un paiement par carte cadeau OneVanilla Visa/MasterCard.

Étant donné que vous ne pouvez pas convertir instantanément votre carte cadeau en espèces, vous aurez besoin d’une passerelle de paiement. Par exemple, vous pouvez utiliser SquareUp. Cette passerelle de paiement vous permet d’échanger vos cartes cadeau depuis votre ordinateur, d’enregistrer tous les types de paiement et d’envoyer des fonds vers votre compte bancaire.

Pour retirer vos cartes cadeau en espèces, créez un compte sur SquareUp avant de commencer à vendre des BTC sur Paxful. Une fois la passerelle de paiement configurée, l’étape suivante consiste à vendre vos bitcoins contre une carte cadeau OneVanilla sur Paxful.

Étape 1. Créez une offre de vente et choisissez votre mode paiement

Dans votre compte Paxful, ouvrez le tableau de bord et cliquez sur Créer une nouvelle offre. Choisissez Bitcoin pour votre devise et à l’étape suivante sélectionnez Vendre des bitcoins.

Ensuite, choisissez votre mode de paiement préféré. Vous pouvez choisisr parmi sept catégories de paiement en fonction de bos besoins de trading. Pour cet exemple, choisissez Carte cadeau OneVanilla Visa/MasterCard et choisissez la devise Dollar canadien (CAD).

Étape 2. Définissez le prix et les limites de votre offre

Sélectionnez le prix du Bitcoin que vous souhaitez utiliser. Le cours du marché vous permet d’ajuster votre prix de vente en fonction des fluctuations du prix du BTC sur le marché. Un prix fixe verrouille votre prix de vente qui ne sera pas affecté par les fluctuations du marché.

Ensuite, indiquez votre pourcentage de gain. Il s’agit de votre marge de gain qui affecte vos bénéfices. Choisissons 28 % pour notre mode de paiement actuel. Notez que Paxful charge 3 % de frais sur les ventes par carte cadeau OneVanilla Visa/MasterCard, ce qui vous laisse 25 % de bénéfices, nous y reviendrons.

Maintenant, définissez les seuils de transaction de l’offre. Dans cet exemple, choisissons un montant fixe de 100 CAD. Vous pouvez également utiliser un intervalle pour lequel vous définissez les montants de transaction minimum et maximum. Si vous débutez dans le trading et souhaitez commencer doucement, choisissez un petit montant et vous pourrez l’augmenter lorsque vous vous sentirez prêt(e).

Vous pouvez également définir la durée de validité de l’offre, qui indique à votre partenaire de transaction le temps dont il dispose pour effectuer le paiement et cliquer sur J’ai payé.

Étape 3. Rédigez les instructions de transaction et terminez la transaction

On vous demandera d’ajouter des balises de l’offre. Cela permettra à vos partenaires de transaction de prendre rapidement connaissance de vos exigences. Vous pouvez ajouter « cartes physiques uniquement » ou « reçu requis » et davantage. Demander une photo de la carte physique et un reçu garantit que vous achetez une carte cadeau obtenue dans une boutique et pas d’un revendeur.

Ensuite, indiquez le libellé de votre offre. Cela permet de démarquer votre offre, alors choisissez un bon slogan. Et le plus important, rédigez les conditions de l’offre et les instructions de transaction de manière claire et concise. Les utilisateurs qui affichent votre offre voient les conditions, alors assurez-vous qu’elles soient toujours simples et faciles à suivre.

Vous pouvez également filtrer les acheteurs par niveau de vérification, par pays ou selon le nombre de transactions effectuées. En revanche, notez que cela réduira la portée de votre offre. Une fois terminé, cliquez sur Créer une offre et attendez qu’un acheteur démarre la transaction.

Étape 4. Attendez qu’un utilisateur échange avec vous et termine la transaction

Une fois la transaction démarrée, un chat en direct s’affichera. Vous pouvez y discuter des instructions avec l’acheteur. Vous pouvez demander une photo du reçu, de la carte ou autres preuves nécessaires.

Dans notre exemple, nous avons utilisé une carte cadeau OneVanilla Visa/MasterCard. Commencez par examiner attentivement le reçu pour vérifier que la carte a été achetée dans une boutique. Regardez la date d’achat et l’adresse de la boutique pour confirmer la validité du reçu.

Ensuite, demandez une photo des deux côtés de la carte cadeau. Vous pouvez vérifier manuellement le solde de la carte sur le site Internet en entrant le numéro à 12 chiffres au recto de la carte, la date d’expiration et le code CVV à 3 chiffres. Une fois les informations de la carte vérifiées, rendez-vous sur votre compte SquareUp.

Vous pouvez utiliser l’application mobile ou vous connecter sur leur site Internet. Sur SquareUp, entrez le montant de la carte cadeau que vous souhaitez charger, 100 CAD dans cet exemple. Après cela, cliquez sur Saisie manuelle de carte cadeau et entrez les informations requises sur la carte cadeau. Une fois terminé, cliquez sur Charger.

Vous pourrez alors recevoir le montant de la carte cadeau sur votre compte bancaire en deux ou trois jours ouvrés.

Remarque importante : Durant ce processus, l’acheteur doit marquer la transaction comme payée uniquement après que vous ayez chargé la carte cadeau sur votre compte SquareUp. Après cette étape, vous pouvez débloquer les BTC pour les envoyer à l’acheteur.

Revenons maintenant à la marge de gain de 28 % définie plus haut. Nous avons remarqué que des frais de 3% vous seront facturés pour cette offre par carte cadeau, ce qui vous laisse une marge de 25 %. Pour retirer la valeur de la carte cadeu en espèces sur votre compte bancaire, SquareUp vous facturera 3,4 % de frais. En tout, vous aurez fait un bénéfice de 21,6 % en vendant des bitcoins et en recevant un paiement pat carte cadeau OneVanilla Visa/MasterCard.

Notez que vos bénéfices dépendront du prix auquel vous avez acheté vos BTC et du prix de vente en cartes cadeau ou autres modes de paiement.

Autres manières de gagner de l’argent avec le trading de Bitcoin

En plus des étapes mentionnées plus haut, vous pouvez essayer l’arbitrage. Il s’agit d’une des méthodes les plus populaires pour gagner de l’argent avec le trading. Sur Paxful, cette approche fonctionne en achetant des bitcoins à prix faible et en les revendant à un prix supérieur avec un autre mode de paiement.

Pour générer des bénéfices importants, tirez parti des marges de gain. Vous pouvez acheter des BTC par virement bancaire, où les frais sont les moins élevés de toutes les catégories de paiement, ou utilisez un autre mode de paiement pour acheter des BTC avec une marge de gain très faible. L’étape suivante consiste à vendre vos bitcoins à un prix supérieur en définissant une marge concurrentielle.

Imaginons que vous avez acheté des BTC par virement bancaire avec une marge minimale de 2 %. Vous pouvez les vendre avec PayPal en choisissant une marge de 15 à 20 % pour gagner des bénéfices. C’est comme ça que l’arbitrage fonctionne sur Paxful.

Astuce de pro : Vous pouvez définir des marges très élevées sur PayPal en raison des risques inhérents, sachant que c’est un mode de paiement très populaire sur la plateforme.

Gagnez dès maintenant en achetant et en vendant des bitcoins

Paxful a une communauté toujours grandissante de six millions de traders dans le monde entier. Avec 400 modes de paiement au choix, vous ne manquerez jamais d’offres époustouflantes en Bitcoin pour en profiter. En plus d’acheter et de vendre des BTC, de nombreuses opportunités de gain amusantes et gratifiantes vous attendent sur la plateforme.

Des milliers d’offres en BTC vous attendent aujourd’hui. Êtes-vous prêt(e) à démarrer votre aventure de trading ?

* Le contenu de cet article est à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées ici ne sont pas destinées à être considérées comme des conseils financiers, d’investissement ou tout autre conseil et ne reflètent pas l’opinion de Paxful.

*Paxful n’a aucune relation avec OneVanilla, Visa, MasterCard, American Express, SquareUp ou tout autre service ou toute plateforme de services de paiement. Nous n’offrons aucune représentation d’approbation en connexion à ces services. Leurs mots-symboles et marques commerciales leur appartiennent exclusivement.