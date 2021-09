Vous envisagez de démarrer votre entreprise à domicile, mais vous ne savez pas où commencer ? Nous n’allons pas vous mentir, démarrer et faire fonctionner une petite entreprise pour la première fois est sans aucun doute complexe. Cependant, ce n’est pas impossible, particulièrement si vous utilisez la puissance d’Internet, le potentiel des crypto monnaies et une plateforme polyvalente comme Paxful.

Dans ce guide, vous découvrirez comment démarrer votre entreprise de dropshipping à domicile en utilisant des cartes cadeau achetées sur Paxful.

Éléments nécessaires à votre entreprise de dropshipping

Comme pour toute entreprise, la mise en place de votre activité commerciale en ligne requiert quelques essentiels :

🛒 Un compte sur une plateforme d’e-commerce

La première chose que vous aurez besoin de préparer est un compte sur votre plateforme d’e-commerce préférée. Vous avez de nombreuses options, y compris les places de marché les plus populaires et les plus conviviales dans votre région. Si vous souhaitez toucher un marché plus large, vous pouvez créer un compte sur les plateformes d’e-commerce comme eBay, Amazon ou Shopify. Vous pouvez également créer une boutique en ligne et inscrire vos produits et services sur la place de marché Facebook si vous préférez travailler avec les plateformes des réseaux sociaux.

Si vous êtes aux Philippines, vous pouvez créer un compte sur Shopee ou Lazada. Vous pouvez également essayer Jumia, Konga et autres places de marché populaires si vous êtes au Nigéria. Si vous souhaitez créer votre propre place de marché en ligne, vous pouvez créer un site Web d’e-commerce avec la liberté de créer votre propre modèle de boutique.

Il est très important de connaître les directives, le service clients, les frais et coûts, le nombre de visiteurs de la place de marché et autres règles paramétrées et offertes par la plateforme d’e-commerce que vous envisagez d’utiliser. Cela vous permettra de vous conformer aux conditions d’utilisation de la plateforme et d’évaluer si la place de marché correspond de près à votre modèle d’affaires et aux besoins de votre commerce en ligne.

Nous vous conseillons également de vérifier si la place de marché en ligne envisagée offre des abonnements payants ou des forfaits d’adhésion. Les abonnements offrent souvent des avantages aux vendeurs, comme des offres de produits mises en vedette, des frais de vente inférieurs, des outils commerciaux supplémentaires, des services d’assistance à la clientèle dédiés, une page d’accueil personnalisée pour votre boutique et davantage.

🧾 Un compte auprès d’un processeur de paiement

L’étape importante suivante consiste à créer un compte auprés d’une plateforme de traitement de paiement qui vous permettra de recevoir des paiements pour vos produits sur la place de marché en ligne.

Vous pouvez vous inscrire à des services de banque en ligne pour faciliter et accélérer les transferts, la gestion et le suivi des paiements. En plus des comptes bancaires, vous pouvez essayer un portefeuille en ligne populaire et réputé disponible dans votre région pour offrir des modes de paiement supplémentaires à vos clients.

Il est fortement conseillé de créer un compte auprès de deux processeurs de paiement pour votre entreprise. Le premier serait votre compte principal directement connecté à votre boutique en ligne, pour recevoir les paiements des clients. Le deuxième compte vous servirait de portefeuille pour stocker vos fonds. Vous y enverrez vos fonds depuis votre compte principal. Le transfert rapide de vos fonds de votre compte principal vers votre compte secondaire peut vous éviter les rejets de débit potentiels.

☑️ Un compte Paxful vérifié

Après avoir créé un compte sur une plateforme d’e-commerce et auprès d’un processeur de paiement, vous aurez besoin d’un compte Paxful. Il vous servira à acheter des cartes cadeau de différentes marques à prix réduits (jusqu’à 50%), nous y reviendrons plus bas. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez facilement créer un compte gratuitement. Votre inscription vous donnera droit à un portefeuile Paxful gratuit pour facilement stocker, envoyer, recevoir, gérer et suivre vos Bitcoins (BTC).

Une fois votre inscription terminée, veillez à compléter toutes les étapes de vérification de votre compte. Cela inclut la vérification de votre adresse e-mail, de votre numéro de téléphone, de votre identité et de votre adresse postale. Il est indispensable de vérifier votre compte, que ce soit pour une utilisation privée ou commerciale de Paxful. Cela vous permettra non seulement de bénéficier de tous les avantages exclusifs de la plateforme, mais également d’améliorer votre crédibilité et votre fiabilité en tant que trader de crypto.

Les traders Paxful consultent les commentaires et les scores de réputation, l’historique de transactions, ainsi que les niveaux de vérification des comptes utilisateurs. Un compte vérifié, en plus de commentaires positifs et d’un bon historique de transactions, augmentera à coup sûr vos chances d’obtenir des offres intéressantes et d’échanger avec des partenaires de transaction dignes de confiance.

Voici un résumé vidéo qui vous expliquera comment créer un compte Paxful.

🛍️ Des produits que vous aimeriez vendre

Enfin, vous devrez stratégiquement choisir les articles que vous souhaitez vendre. Pour utiliser des cartes cadeau avec votre entreprise de dropshipping, nous vous conseillons de vendre des produits comme du maquillage, des chaussures, des vêtements, des accessoires, des appareils électroniques ou de l’électroménager, des meubles de maison ou de bureau, des jeux vidéo, ou des consoles vidéo, car vous pouvez acheter ces articles avec des cartes cadeau. Et l’avantage, c’est que vous pouvez acheter ces cartes cadeau à moitié prix sur Paxful. C’est là que vous ferez vos bénéfices.

Comment utiliser la crypto et les cartes cadeau pour faire avancer votre entreprise

Après avoir rempli tous les critères pour votre entreprise en ligne, il est temps de discuter de la manière de créer votre boutique en ligne et d’utiliser les cartes cadeau à votre escient avec Paxful. Pour résumer, voilà comment le processus de dropshipping fonctionne.

➡ Configurez votre boutique en ligne

Pour simplifier la navigation de votre boutique en ligne pour vos clients, vous pouvez ajouter autant de détails importants que nécessaires. Cela comprend des images, le nom du produit, la description, les variantes, la condition (neuf ou d’occasion) et la disponibilité des produits offerts.

La compétition est extrêmement intense sur les places de marché en ligne. L’une des manières les plus efficaces d’encourager les clients à acheter vos produits est de leur offrir des prix bien plus intéressants que sur le marché. Plus vous leur offrez de réduction, mieux c’est. Offrez des articles avec 10 à 20 pour cent de réduction sur les prix de revente pour immédiatement attirer leur attention.

Créez des catégories de produits pour aider vos clients à naviguer facilement votre boutique en ligne. Certaines plateformes d’e-commerce vous permettent également d’indiquer si vos produits sont disponibles en gros.

➡ Définissez votre mode de paiement favori

De nombreux sites Web d’e-commerce vous permettent d’utiliser des passerelles de paiement externes, tandis que d’autres acceptent uniquement les processeurs de paiement déjà intégrés. Souvent, les places de marché en ligne qui autorisent l’utilisation de processeurs de paiement externes facturent des frais supplémentaires. Renseignez-vous pour savoir si c’est le cas. Quand il s’agit de paramétrer un mode de paiement pour votre boutique en ligne, il est important de prendre en compte les options accessibles pour vous et pour vos clients.

Cela s’applique aux banques, portefeuilles en ligne et autres fournisseurs externes de services financiers sécurisés. Gardez à l’esprit que vous aurez peut-être besoin de processeurs de paiement acceptés dans le monde entier, en particulier si vous ciblez une clientèle à l’étranger.

➡ Acceptez des commandes sur votre boutique en ligne

Il est important de confirmer la réception des commandes clients. Cela les informera que leur commande a bien été reçue et sera traitée. Vous pouvez également envisager d’accepter des précommandes pour éviter de payer les frais en cas d’annulation de la commande d’un acheteur. Il est également indispensable d’inclure aux informations du produit les options de livraison disponibles et les frais associés.

➡ Utilisez le paiement du client pour acheter des BTC sur Paxful

Lorsque vous recevez le paiement du client sur le compte de votre processeur de paiement principal, il vaut mieux le transférer vers votre compte secondaire pour éviter la possibilité de rejet de débit. Vous utiliserez cet argent pour acheter des bitcoins sur Paxful. Vous trouverez plus de 350 modes de paiement sur Paxful, y compris le mode de paiement le plus utilisé dans votre pays.

Voici un résumé vidéo qui explique comment acheter des bitcoins sur Paxful.

➡ Achetez des cartes cadeau sur Paxful

Paxful vous permet aussi de vendre vos bitcoins et de recevoir des cartes cadeau de 125 marques dans le monde entier. Pour utiliser des cryptos avec votre entreprise en ligne, vous pouvez en vendre une partie contre des cartes cadeau de marques spécifiques à prix réduit. Supposons qu’une cliente commande des produits de beauté dans votre boutique. Vous pouvez acheter une carte cadeau d’une valeur de 100 USD à 70 USD seulement en BTC sur Paxful. Notez qu’il vaut mieux utiliser immédiatement la carte cadeau afin de vérifier son solde ou sa valeur.

Cliquez pour regarder comment vendre des bitcoins et recevoir des cartes cadeau.

➡ Achetez des produits en cartes cadeau

L’étape suivante consiste à visiter le site Web du revendeur, à ajouter la carte cadeau à votre compte et à acheter les produits commandés par le client avec le solde de la carte cadeau. Notez qu’il vaut mieux faire envoyer le produit à votre adresse, car de nombreuses places de marché ont des règles très strictes quant aux changements d’adresse de livraison. Votre compte pourrait être banni si vous changez trop fréquemment.

➡ Livrez le produit à votre client

Une fois les articles reçus, vous pouvez immédiatement les envoyer à votre client. N’oubliez pas de mettre à jour le statut de livraison des produits pour informer votre client de l’heure de livraison approximative.

Appliquer ces étapes dans un processus commercial réel

Supposons que Louise (le dropshipper) a créé une boutique en ligne sur un site d’e-commerce populaire où elle vend des produits de beauté et de soin de la peau d’une marque populaire. Pour attirer davantage de clients dans le marché très compétitif de la beauté en ligne, Louise vend ses produits avec une réduction de 10 à 20 pour cent. Elle a pris un abonnement payant pour bénéficier de tous les avantages exclusifs de la plateforme destinés aux vendeurs, et elle accepte des transactions utilisant les modes de paiement les plus populaires et accessibles pour faciliter les achats dans sa boutique.

Cathie (la cliente) a visité la boutique en ligne de Louise et a commandé du fard à paupières. Cathie a obtenu 15 % de réduction sur son maquillage grâce aux prix réduits offerts par Louise. Louise reçoit le paiement de Cathie dans son portefeuille en ligne directement lié à sa boutique en ligne. Pour éviter un rejet de débit potentiel, Louise transfère immédiatement les fonds sur son compte bancaire.

Après cela, Louise se connecte à son compte Paxful pour acheter des bitcoins par virement bancaire. Lorsque Louise a suffisamment de BTC sur son compte, elle recherche des offres de cartes cadeau intéressantes avec une réduction de 20 à 50 pour cent, et elle vend des BTC en échange des cartes cadeau du revendeur de maquillage. Louise utilise ensuite la carte cadeau pour acheter le fard à paupières commandé par Cathie sur la boutique en ligne, et elle attend la livraison du produit à son domicile.

Lorsque le colis arrive chez Louise, elle le renvoie chez Cathie. Louise a gagné entre 5 et 35 % sur cette transaction, en fonction de la réduction obtenue à l’achat de la carte cadeau.

Êtes-vous prêt(e) à démarrer votre entreprise en ligne ?

Rappelez-vous que toutes les opérations commerciales ou opportunités financières en BTC ou autres devises numériques, y compris le trading de cartes cadeau, comprennent des risques. C’est pourquoi il est important de bien comprendre le fonctionnement du trading de bitcoin pour bien démarrer votre entreprise avec des cartes cadeau. Nous sommes persuadés que vous allez vous habituer.

Cela semble vous intéresser ? Obtenez des cryptos et des cartes cadeau avec Paxful pour démarrer et développer votre entreprise de dropshipping aujourd’hui.

* Le contenu de cet article est à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées ne doivent pas être considérées comme conseil financier, d’investissement ou autre, et elles n’expriment pas l’opinion de Paxful.

* Paxful n’est pas connecté à Amazon, eBay, Shopify, Shopee, Lazada, Jumia, Konga, Facebook ou toute autre plateforme d’e-commerce ou de réseaux sociaux. Nous n’offrons aucune représentation d’approbation en connexion à ces services. Leurs mots-symboles et marques commerciales leur appartiennent exclusivement.