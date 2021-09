Êtes-vous prêt(e) à effectuer des transactions à la vitesse éclair ?

Bonne nouvelle : nous avons ajouté le réseau Lightning à Paxful. Développé au-dessus de la blockchain Bitcoin (BTC), le réseau Lightning vous permet de transférer des BTC en quelques secondes avec des frais bien inférieurs.

Il s’intègre harmonieusement à la plate-forme Paxful et au portefeuille Paxful, avec une expérience Lightning quasiment inchangée, mais plus rapide et plus économe, ce qui vous permet d’effectuer des transactions et des paiements pour des biens et services encore plus rapidement.

Pour expliquer cette communication, nous nous tournons vers Ray Youssef, PDG et co-fondateur de Paxful, et Elizabeth Stark, PDG et co-fondatrice de Lightning Labs :

Dites-nous en plus sur Lightning Labs : l’objectif, les fonctionnalités principales du réseau Lightning, etc.

Elizabeth : Notre objectif, chez Lightning Labs, est d’offrir la technologie Bitcoin à des milliards de personnes. Pour y arriver, nous développons la technologie qui permet d’effectuer instantanément des gros volumes de transactions sur le réseau Lightning. Nous développons l’infrastructure et les développeurs créent des applications pour permettre à l’utilisateur final d’y accéder.

Pourquoi est-il si facile d’envoyer une photo avec n’importe quelle application dans le monde entier, mais si difficile d’envoyer de l’argent ou autre valeur ? Le réseau Lightning résout ce problème en permettant à n’importe qui d’effectuer des transactions dans le monde entier et de les incorporer sur Internet. Lightning est une couche logicielle qui fonctionne au-dessus de la blockchain Bitcoin, comme une carte Visa décentralisée pour les transactions Bitcoin.

À la base, Lightning est conçu pour deux catégories d’applications : les cas d’utilisation qui n’étaient pas possible jusque là, comme les paiements Internet natifs, et l’accès à ceux qui ne l’avaient pas, comme nous le voyons aujourd’hui dans les marché émergents.

Qu’est-ce qui vous a poussé à tirer parti du réseau Lightning ? Quels aspects du réseau Lightning sont les plus intéressants pour les utilisateurs Paxful ?

Ray : Scalabilité, scalabilité, scalabilité. Le réseau Lightning est l’option la plus économe pour les micro-paiements Bitcoin, ce qui amplifiera largement les efforts de Paxful à maximiser l’utilisation du Bitcoin comme moyen d’échange plutôt que comme bien de spéculation. Bitcoin a la capacité de traiter de 5 à 10 transactions par seconde, alors que Lightning a le potentiel de traiter des centaines de milliers de transactions par seconde. Cela répond à la demande en transactions Bitcoin tout en minimisant les frais. De plus, la capacité de Lightning à effectuer des micro-paiements est vitale pour l’adoption du Bitcoin, car cela continuera de pousser l’utilisation du Bitcoin comme moyen d’échange.

Pourquoi Lightning est important pour les marchés émergents ? Pour le secteur financier en général ?

Ray : En discutant avec les marchés émergents, comme le Nigéria ou le Kenya, on voit des gens utiliser le Bitcoin au quotidien pour envoyer de l’argent et pour effectuer des paiements. Prenez Joseph Ebuka par exemple, un Pro Paxful au Nigéria qui achète des oeuvres d’art en Bitcoin. La plupart de ses revenus sont en crypto et c’est plus pratique pour lui de payer des biens et services en Bitcoin. Par contre, pour Ebuka et beaucoup d’autres, les micro-paiements sur le réseau Bitcoin sont trop chers. Lightning supprime ce problème. Sur Paxful, les frais de transaction sur le réseau Lightning sont définis très bas. En fait, ils sont quasiment gratuits en comparaison avec les autres options disponibles. Cela a des implications dans le monde entier, car Bitcoin devient maintenant un compétiteur financier de poids pour les transactions quotidiennes.

Elizabeth : Les marchés émergents sont essentiels si on veut toucher des milliards de personnes avec Bitcoin. C’est l’avenir. Dans de nombreux cas, ils ont adopté la technologie plus rapidement que les pays développés. Par exemple, les statistiques montrent que 32 % des Nigérians ont adopté le Bitcoin, et 50 % de la population âgée de 18 ans et moins. Ils sont en tête de liste en termes de l’avenir du Bitcoin.

L’accès aux services financiers est également clé. La semaine dernière, le Salvador a inauguré sa loi sur la monnaie légale qui inclut désormais le Bitcoin comme une devise officielle dans le pays. Seule 20 à 30 % de la population du Salvador a accès à un compte bancaire, mais bien plus ont accès à un smartphone et peuvent utiliser Bitcoin.

Lightning est également un élément clé permettant à ses utilisateurs de gagner des Bitcoins, avec des applications comme Stak en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, et de nombreuses sociétés de jeux qui sont apparues pour permettre aux joueurs de gagner de l’argent lors de tournois.

Enfin, de nombreuses personnes dans le monde entier font face à des obstacles financiers comme l’inflation, les contrôles de capitaux et autre. Bitcoin leur fournit une solution et Lightning améliore la scalabilité et l’accessibilité grand public. Il permet à n’importe qui de gagner et de dépenser de l’argent sans craindre l’inflation, les frais de transfert international exorbitants ou d’autres causes de dévaluation de la richesse.

Lightning résout quels problèmes ? Comment est-ce que le réseau Lightning accélère l’adoption des crypto monnaies ?

Ray : Pour une transaction de 10 $ sur Paxful avec le réseau Lightning, les frais de transaction de 10 centimes dans ce cas sont 97 % plus économes que les frais pour la même transaction sur le réseau Bitcoin. Cela permet d’envoyer des paiements Bitcoin comme vous le faites sur Venmo. Cela rapproche Paxful encore plus près de son objectif de devenir une passerelle invisible pour les transactions Bitcoin et c’est là que l’adoption explosera, lorsque la technologie sous-jacente ne fera plus partie de l’expérience utilisateur qui deviendra directe.

Elizabeth : Nous croyons profondément pouvoir résoudre de vrais problèmes pour de vrais utilisateurs, et le cas d’utilisation comme transaction transfrontalière est énorme. Aujourd’hui, vous pourriez payer 10 % ou plus avec les solutions existantes. Bitcoin est une alternative et le réseau Lightning permet des transactions instantanées à frais très faibles.

On observe également un effet de réseautage avec l’adoption du Bitcoin et de Lightning. Plus de personnes utilisent la technologie, plus elle devient utile, et nous voyons bien cela se produire avec l’adoption accrue dans les marchés émergents.

Y a-t-il une chance de changer la perception du Bitcoin ?

Ray : Ça va changer le secteur. Pour la majorité dans le monde entier, le Bitcoin est vu comme un bien de spéculation. Il faut changer cela. La mentalité HODLER a sa place dans la communauté Bitcoin, mais nous devons également inclure les autres cas d’utilisation du Bitcoin, comme les envois d’argent, la préservation de la richesse et les paiements. L’intégration précoce du réseau Lightning dans Paxful fait grandement avancer l’ensemble du secteur. Nous facilitons l’adoption du Bitcoin en faisant des micro-paiements une réalité qui profitera à tous : les utilisateurs, les marchands, les entreprises, les législateurs et les économies. Nous prouvons également que le Bitcoin est une option financière fiable et économe pour les échanges. Certaines entreprises hésiteront peut-être, mais nous croyons que l’impact sera plus grand dans tout le secteur et pas seulement aujourd’hui, mais aussi dans l’avenir.

Elizabeth : Avec Lightning, les utilisateurs ne sauront même pas qu’ils utilisent Bitcoin et Lightning, de la même manière que les utilisateurs d’Internet ne se préoccupent pas du TCP/IP. Tout le monde pourra envoyer de l’argent directement et facilement dans n’importe quelle application sur Internet, tout comme on envoie aujourd’hui des photos. Bitcoin peut être le protocole à la base de toutes les transactions sur Internet, des paiements transfrontaliers aux paiements intégrés dans les applications de messagerie en passant par les paiements reversés aux artistes et aux créateurs.

Lightning a la capacité de rendre le Bitcoin omniprésent au point qu’il définissse la manière dont les transactions sont effectuées sur Internet. En effet, Lightning permet l’Internet de l’argent. Mais la grande majorité des utilisateurs ne le sauront même pas, et pourtant ça marchera.

Quelles opportunités le réseau peut ouvrir dans l’avenir ?

Ray : Bitcoin est le futur de la finance et le secteur doit l’adopter. Le livre blanc du Bitcoin parlait des possibilités d’un système financier pour la foule, pas pour les riches, mais pour tout un chacun. Les entreprises doivent commencer à proposer des produits et des services qui rendront ce rêve possible. Je rêve d’un monde où les économies se préoccupent des besoins financiers des classes inférieures et moyennes. Là où les immigrants américains ont une option économe d’envoyer des fonds à l’étranger, les Sud-Américains transfèrent facilement leur richesse en crypto monnaie en périodes d’inflation et les entreprises africaines paient leurs salariés largement en Bitcoin. L’intégration du réseau Lightning à Paxful fait avancer notre mission et notre rêve restera présent jusqu’à ce qu’il soit réalisé.

Elizabeth : Des milliards de personnes n’ont pas accès aux cartes de crédit aujourd’hui. Bitcoin et Lightning ont un rôle primordial à jouer dans l’accès démocratisé aux paiements numériques. Nous témoignerons d’une plus grande connectivité dans le monde entier avec un accès au système monétaire plus égal, tout comme Internet a accordé un plus grand accès à l’information et à l’éducation. Dans 10 ans, Bitcoin et Lightning auront démocratisé l’accès à la finance, tout comme Internet l’a fait pour l’information.