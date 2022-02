Le Bitcoin explosant en popularité, de plus en plus de personnes se mettent au trading de crypto monnaies. Quels sont exactement les avantages et les inconvénients du trading en Bitcoin et crypto monnaies ? Il n’y a pas grande différence entre le trading en Bitcoin ou autres crypto monnaies comme l’Ethereum, le Litecoin, etc. Les utilisateurs s’y mettent et gagnent un peu d’argent.

Pour ceux qui souhaitent devenir traders de crypto, il vaut mieux connaître les avantages et les inconvénients du trading en Bitcoin et crypto monnaies avant de s’y mettre. Après tout, il vaut toujours mieux faire des recherches avant d’essayer quelque chose de nouveau.

Vous voulez savoir comment profiter du trading de Bitcoin ? Il existe plusieurs méthodes. Afin de n’effrayer personne, commençons par les avantages du trading en Bitcoin.

Avantages du trading de Bitcoin

Liberté de paiement

La liberté de paiement est un gros avantage avec Bitcoin. Imaginons que vous êtes en France et que vous avez un ami en Afrique. Vous pouvez lui envoyer de l’argent grâce à la technologie Bitcoin. Étant donné que le Bitcoin est une devise numérique, il est possible d’envoyer et de recevoir de l’argent n’importe où dans le monde. Avec Bitcoin, vous n’avez pas à vous inquiéter des restrictions possibles, comme les pays autorisés ou les jours fériés. Bitcoin n’a pas d’autorité centrale, c’est donc bien vous et vous seul qui contrôlez votre argent.

Vous pouvez également utiliser des places de marché en ligne comme Paxful pour optimiser votre utilisation du Bitcoin. Paxful est l’une des plus grosses places de marché Bitcoin de pair à pair avec plus de 300 modes de paiement au choix pour récupérer des bitcoins.

Informations transparentes

Lorsque vous souhaitez transférer de l’argent, avoir des informations transparentes est toujours une priorité. C’est un autre avantage important du Bitcoin. Avec sa technologie blockchain, toutes les transactions finalisées sont disponibles au public. N’importe qui peut voir les transactions, mais vos informations personnelles sont cachées. Cela signifie que votre adresse de portefeuille est visible, mais pas vos informations. Cela ajoute une sécurité supplémentaire à l’utilisation de Bitcoin, car le protocole ne peut pas être manipulé, que ce soit par un individu, une organisation ou un gouvernement. Cela nous mène à l’avantage suivant.

Contrôle et sécurité

Assurer le contrôle et la sécurité de votre argent doit toujours être prioritaire lorsqu’on effectue des transactions financières. L’avantage du Bitcoin est qu’il donne à ses utilisateurs le contrôle de leurs transactions, ce qui signifie que vos bitcoins restent en toute sécurité dans votre portefeuille numérique. Le Bitcoin offre également une protection contre les vendeurs qui veulent facturer des frais supplémentaires. Ces vendeurs ne peuvent rien vous facturer sans que vous le sachiez. Ils doivent donc discuter avec vous avant d’ajouter des frais supplémentaires. Nous pouvons sauver et chiffrer les bitcoins afin de garantir la sécurité des fonds de l’utilisateur. Vos informations personnelles ne sont pas requises au moment de la transaction. Cela vous protège contre le vol d’identité.

Les vendeurs ont moins de risque

Vous souhaitez gagner de l’argent avec Bitcoin ? C’est votre jour de chance. Avec Bitcoin, les marchands s’exposent à moins de risque, car les transactions ne peuvent pas être annulées, ne contiennent aucune information personnelle et sont sécurisées. Les vendeurs sont mieux protégés contre les pertes causées par les fraudeurs. Bitcoin permet également aux vendeurs d’effectuer leurs opérations même dans des environnements dangereux où la criminalité et la fraude sont élevées. La blockchain les protège grâce à l’utilisation d’un ledger public.

Frais réduits

C’est facile à comprendre. Personne n’aime payer des frais élevés, n’est-ce pas ? C’est l’avantage de Bitcoin : des frais réduits. Les frais dépendent généralement de la place de marché, mais les frais pour les paiements Bitcoin sont faibles ou inexistants. Les frais réduits sont maintenant la norme, mais des frais supplémentaires peuvent être ajoutés. Des frais supérieurs permettent d’accélérer les transactions et de leur donner la priorité sur le réseau.

Après avoir lu tous ces avantages, il semble que la vie est rose et que la technologie Bitcoin est parfaite et facile à utiliser. Ne vous méprenez pas. Bitcoin s’accompagne également de quelques inconvénients qu’il vous faut prendre en compte si vous décidez de vous mettre au trading.

Inconvénients

Risque et volatilité

Le risque et la volatilité du Bitcoin ont toujours été un obstacle important. La volatilité peut être perçue comme un avantage ou un inconvénient pour le trading de Bitcoin et autres crypto monnaies. C’est ce qui effraie généralement les utilisateurs qui s’intéressent à l’investissement en Bitcoin. La volatilité est due à l’offre limitée de 21 millions de bitcoins, dont plus de 80% ont déjà été créés, et à la demande toujours croissante. Cela étant dit, la volatilité devrait diminuer. La volatilité du prix du Bitcoin peut être affectée par l’adoption des entreprises, des médias et du trading de Bitcoin. Lorsque Bitcoin sera davantage accepté, le prix devrait se stabiliser. Le prix du Bitcoin fait les montagnes russes. Il change tous les jours en raison des événements actuels liés aux devises numériques.

Bitcoin est sous-développé

Une autre raison pour laquelle on hésite souvent à investir en Bitcoin est qu’il est toujours dans ses balbutiements. De nombreuses fonctionnalités doivent être davantage développées. Ces fonctions permettraient d’améliorer la sécurité et l’accessibilité de la devise. Le développement de nouvelles fonctionnalités, d’outils et de services continue jusqu’à aujourd’hui. Le Bitcoin a beaucoup de potentiel, mais ça reste uniquement un potentiel à ce jour. Il doit mûrir avant de trouver sa forme finale complète. Il doit résoudre ses propres problèmes, tout comme d’autres devises à leur début.

En plus du fait que Bitcoin n’en est qu’à son début, beaucoup de personnes n’en savent pas beaucoup sur le Bitcoin et très peu sur les crypto monnaies en général. Ils doivent s’éduquer sur les crypto monnaies afin de pouvoir les utiliser au quotidien. Bien que le Bitcoin et autres crypto monnaies ont beaucoup d’avantages, la liste est encore relativement courte par rapport aux devises que nous utilisons déjà.

Avantages pour les entreprises

C’est en raison de ses avantages que de plus en plus d’entreprises acceptent le bitcoin comme moyen de paiement, mais il doit continuer de se développer et tout le monde doit connaître les avantages qu’il y a à l’utiliser. Les employés d’entreprise doivent être éduqués sur le fonctionnement du Bitcoin. S’ils acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement, ils doivent pouvoir aider les clients à comprendre son fonctionnement. L’éducation des employés et des clients requiert du temps et des efforts, mais cela nous profitera grandement si davantage de personnes comprennent son fonctionnement.

Pour conclure, il est utile de comprendre les avantages et les inconvénients du coin avant de commencer à investir. Il est important d’effectuer vos propres recherches sur le trading de bitcoin et autres crypto monnaies. Bitcoin est la devise de l’avenir. Il pourrait grandement améliorer notre quotidien. C’est au moyen de l’éducation que nous pourrons bénéficier de ces avantages. Encourageons notre entourage à ouvrir les yeux et l’esprit tandis que nous faisons la transition vers un monde d’opportunités infinies avec Bitcoin !

