Ethereum (ETH) tiene una de las comunidades de blockchain más activas del mundo y esto es evidente por la forma en que se mejora continuamente.

Pensamos que sería divertido retroceder un poco y repasar las bifurcaciones duras más importantes de Ethereum. Además, daremos un vistazo a las próximas bifurcaciones y a lo que esta criptomoneda promete. Antes de esto, repasemos rápidamente lo que es una bifurcación dura o hard fork.

Qué son las bifurcaciones duras

Por lo general, podemos pensar en las bifurcaciones duras o hard forks como la actualización de una aplicación en tu teléfono que ofrece nuevas características interesantes. Sin embargo, estas actualizaciones pueden ser subjetivas: lo que puede ser impresionante para ti puede ser horrible para otros. Esto hace que las personas no actualicen sus aplicaciones y se queden con la versión anterior. Aunque estén satisfechas con su decisión de no actualizar, las personas que se quedan con la versión antiguaprobablemente no dispongan de todo el potencial de la aplicación.

Lo mismo ocurre en el mundo de las criptomonedas. Las bifurcaciones duras son divisiones permanentes de la blockchain, lo que significa que las transacciones de la nueva cadena ya no serán aceptadas en la anterior. Digamos que hay una actualización que cambia el tamaño de los bloques de 2MB a 4MB, creando efectivamente una nueva criptomoneda en el proceso. Si un usuario intenta confirmar un bloque de 3MB en la cadena anterior, probablemente sea rechazado.

El ejemplo más destacado de una bifurcación dura es Bitcoin Cash (BCH), que ocurrió en 2017. En ese momento, los desarrolladores querían mejorar la escalabilidad de Bitcoin (BTC), por lo que propusieron aumentar el tamaño de los bloques. Muchas personas no estuvieron de acuerdo con la actualización y se quedaron en la antigua cadena de Bitcoin, mientras que otros optaron por la nueva cadena de BCH.

Las bifurcaciones duras más destacadas de Ethereum

Desde la creación de Ethereum a mediados de 2015, se han producido un par de bifurcaciones duras dignas de mencionar:

Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic es la primera bifurcación que experimentó Ethereum, y también una de las más controversiales.

A mediados de 2016, se descubrió una vulnerabilidad dentro del contrato DAO (organización autónoma descentralizada). Esto provocó una pérdida de aproximadamente 3.6 millones de ETH del fondo. Debido a la forma en que se diseñó el contrato, estos fondos se congelaron durante 28 días antes de ser transferidos.

En este caso, la bifurcación dura se produjo para que el equipo de desarrollo pudiera tomar medidas rápidas contra el hackeo y recuperar el dinero. Fue entonces cuando surgió el EIP 779 para que todo el mundo pudiera retirar su ETH del contrato DAO. Si no se hubiera tomado ninguna medida, alguien hubiera sido el único propietario del 4.4% del suministro total de ETH en ese momento.

Esta propuesta, a su vez, dividió a la comunidad de Ethereum en dos bandos. El primer grupo estaba formado por personas que se alegraban de que el equipo de desarrollo hubiera tomado medidas. Como consecuencia, los desarrolladores aprendieron la lección y están mejor preparados si vuelve a producirse un incidente de este tipo.

El segundo grupo, los que no estaban de acuerdo con la bifurcación de Ethereum, argumentaban que las actualizaciones de la red comprometían su descentralización. Estas personas creían que para que una criptomoneda estuviera realmente descentralizada, el equipo de desarrollo debía dejar que las cosas fluyeran por sí solas. Pensaron que en cuanto empezaran a tomar medidas, sería el comienzo de una serie de consecuencias que pondrían en peligro el futuro de las criptomonedas.

Finalmente, los desarrolladores decidieron llevar a cabo la bifurcación dura, mientras que la antigua blockchain pasó a conocerse como Ethereum Classic.

Ether Zero (ETZ)

Aunque no fue tan controvertida como ETC, Ether Zero es otra bifurcación dura muy conocida.

Según su página web, el proyecto fue iniciado por un grupo de aficionados a la tecnología que buscaban ofrecer una mejor plataforma para la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) y el despliegue de contratos inteligentes.

Lo que diferencia a ETZ de otras bifurcaciones es que, además de pretender acelerar las tasas de transacción, el equipo de desarrollo estaba decidido a hacer que las transacciones fueran completamente gratuitas.

Metropolis

Ethereum Metropolis es la bifurcación que se está produciendo en este momento, y al igual que ETZ, planea mejorar los cimientos sobre los que ETH se ha construido.

Para desglosarlo, Metropolis consta de tres fases: Byzantium (que ya se ha completado), Constantinople (la fase actual), y luego Serenity (hablaremos de esto más adelante).

Básicamente, Constantinople pretende mejorar dos características principales:

La primera es una revisión de la privacidad. No nos malinterpretes, la configuración y las opciones de privacidad actuales de Ethereum no están nada mal. Aun así, estas nuevas características supondrán una mejora significativa de las mismas. Esto permitirá una mayor privacidad a la hora de realizar transacciones.

La segunda característica clave es la transición de un sistema de Prueba de trabajo (PoW) a un sistema de Prueba de participación (PoS). Aunque no está previsto que se complete durante esta fase, tanto Byzantium como Constantinople se consideran las dos principales fases de preparación para este próximo y gigantesco paso.

Una transición al sistema PoS eliminaría el proceso de minería en su totalidad, sustituyéndolo por un sistema que te permitiría apostar parte de tus monedas ETH por la capacidad de verificar transacciones en la red.

Serenity/Ethereum 2.0

Conocido con frecuencia como Ethereum 2.0, Ethereum Serenity es el último paso importante en el desarrollo de la criptomoneda. Esta etapa tiene el único objetivo de completar la transición del sistema PoW al PoS.

Serenity es un hito enorme ya que cambiaría todo el panorama de Ethereum. Según el plan operativo, Ethereum finalmente debería pasar a PoS en 2021.

El futuro de Serenity

Todas las bifurcaciones duras de Ethereum han jugado un papel muy importante a la hora de convertir a ETH en lo que es hoy día, de eso no cabe duda. Con las siguientes actualizaciones que incluyen un nuevo y brillante sistema PoS, sin duda el futuro parece brillante para Ethereum. Sin embargo, aún no tenemos idea de lo que esto podría significar para el mundo de las criptomonedas en general.

Tan pronto como Ethereum 2.0 entre en juego, no se sabe qué pasará con la economía. Podría producirse un vertedero masivo de equipos mineros a medida que el PoS los haga obsoletos. Probablemente la gente tardará en acostumbrarse a los nuevos cambios. De hecho, es probable que algunos intenten encontrar lagunas, vendiendo sus equipos de minería, iniciando nuevas criptomonedas, o incluso olvidando Ethereum en su totalidad.

Esta última posibilidad puede sonar un poco desalentadora, pero es exactamente la razón por la que los equipos de desarrollo de Ethereum se han estado preparando durante mucho tiempo para esta gran transición. Qué sucederá cuando se publique la actualización y cómo será acogida, solo el tiempo dirá, pero estamos ansiosos por ver que pasa.

Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo es únicamente para fines informativos. Las opiniones expresadas aquí no deben tomarse como consejos financieros, de inversión o de otro tipo, ni tampoco expresan la opinión de Paxful.