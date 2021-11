¿Alguna vez te has sentido bombardeado por las redes sociales? Cada vez que estás en Twitter o YouTube, sientes que no paran de salirte anuncios, ¿verdad? Además, con tanta publicidad, pareciera que hay que estar más atento a las estafas. Bueno, no eres la única persona que se siente así.

En los últimos años, con el crecimiento de las redes sociales, las estafas han pasado a otro nivel. Esto sucede debido a la capacidad que tienen las redes sociales de influir en la percepción que tienen las personas sobre posibles inversiones. Por ello, es importante tener cuidado con los influencers de criptomonedas y con cualquier cosa que te prometa riqueza a través de altcoins cuestionables. Algunas de estas estafas se denominan “pump and dump” y si no quieres ser víctima de uno de estos engaños, continúa leyendo. Para ayudarte a entender, explicaremos qué son las estafas pump and dump de criptomonedas y cómo funcionan.

¿Qué son las estafas pump and dump en el mundo de las criptomonedas?

Una estafa pump and dump es un tipo de fraude que utiliza la publicidad y la desinformación para generar un falso interés en una altcoin, un token o una moneda desconocida que no tiene un objetivo inmediato. Los estafadores acumulan inicialmente grandes cantidades de monedas dudosas a un precio bajo, y luego inflan el precio promocionando estas monedas en las redes sociales.

En el pasado, las estafas pump and dump se difundían mediante el boca a boca. Ahora, con el auge de Internet, la mayor parte de la información falsa se difunde a través de plataformas de redes sociales, foros, videos y otros medios en línea. Los estafadores también trabajan con inversores influencers, ofreciéndoles incentivos financieros por convencer a la gente y aumentar el valor de una moneda poco confiable.

Cuando el precio alcanza su punto máximo y la desinformación ha provocado un frenesí de compra, los estafadores y los influencers se deshacen de todas sus criptomonedas, obteniendo grandes beneficios. Luego, la venta hará que el precio de la moneda caiga muy por debajo de su precio original. La mayoría de los titulares de monedas no podrán vender a tiempo y se quedarán en el aire. Esto significa que se quedarán con estas monedas dudosas y perderán su dinero.

Ten en cuenta que existen varios tipos de estafas pump and dump y que todas ellas son ilegales y tienen graves implicaciones (como fuertes multas) si son descubiertas.

Para que te hagas una idea de cómo funciona todo esto, te daremos un ejemplo.

Digamos que un token (lo llamaremos MoonSoon) es anunciado en el Instagram de Soup Doge, un rapero súper famoso que también es influencer de criptomonedas. Con la publicación en Instagram de Soup Doge, el precio de MoonSoon se dispara. Sin embargo, unos días después, los desarrolladores detrás de la moneda comienzan a vender todas sus acciones. No eres consciente de lo que está sucediendo, por lo que no podrás vender tus monedas cuando el precio de venta original se desplome. De repente, todo el dinero de tu inversión se esfuma y no vuelves a saber de MoonSoon. Este es un ejemplo de cómo mucha gente es estafada por los influencers de criptomonedas.

¿Cómo funciona una estafa pump and dump de criptomonedas?

La gran pregunta detrás de las estafas pump and dump, es por qué funcionan tan bien. Las estafas existen desde hace tiempo, pero ¿qué es lo que atrae a la gente a las estafas pump and dump? La respuesta es que estas estafas operan a base de FOMO, (acrónimo del término “Fear of Missing Out”) que significa el miedo a perder una oportunidad. Como la desinformación y el entusiasmo se extienden, muchos inversores se emocionan tanto con la idea de ganar dinero que invierten sin investigar lo suficiente. Estas personas no quieren perder la oportunidad y compran acciones impulsivamente.

Las ICO y las estafas pump and dump

Para obtener aún más ganancias de las estafas pump and dump de criptomonedas, estos estafadores también buscarán ofertas iniciales de monedas (ICO por sus siglas en inglés), que son similares a una recaudación de fondos. Los inversores que confían en un token específico invertirán su dinero en su desarrollo. A cambio, se les recompensa con nuevos tokens y las ICO utilizan la inversión para continuar desarrollando la moneda.

Lamentablemente, no todas las ICO funcionan de esta manera, ya que algunas de ellas son estafas. Muchos estafadores apuntan a los inversores de ICO porque estas personas están listas y dispuestas a hacer una compra. Además, existen ciertos bots llamados “pump bots” que pueden comprar y vender acciones en cuestión de segundos. Incluso si hay una ICO legítima, a veces estos pump bots pueden afectar el token, los inversores y el precio al inicio de un lanzamiento, simplemente por el hecho de operar y tener usuarios.

Para entender la diferencia entre una ICO segura y una fraudulenta, debes saber en qué consiste una ICO. Suele comenzar con un white paper, un documento técnico publicado que incluye de qué trata el proyecto, sus aplicaciones o casos de uso, los requisitos para terminar el proyecto y cuánto dinero se necesita.

Una ICO fraudulenta puede tener estas señales de alerta:

No existe un white paper

El white paper describe un modelo de trabajo poco realista

Las personas que están detrás de la ICO tienen identidades falsas o son conocidas por previas estafas

El plan operativo de la ICO no es lo suficientemente detallado ni claro

El código de la ICO parece sospechoso

Los desarrolladores son difíciles de contactar para sesiones de preguntas y respuestas

Historias de estafas pump and dump

Ahora que ya sabes qué es una estafa pump and dump de criptomonedas y cómo funcionan, veamos algunos ejemplos muy conocidos.

FaZe Clan y Save the Kids Crypto : Varios miembros de la organización de deportes electrónicos, FaZe Clan, apoyaron una nueva altcoin llamada Save the Kids. Ellos promovieron la criptomoneda a través de una serie de tweets y videos. La gente compró la moneda y luego, unos días después, la altcoin cayó un 60%. Los miembros del FaZe Clan involucrados en la estafa, bombardearon el interés por Save the Kids y luego, dejaron a los inversores sin poder hacer nada. Aunque los miembros del clan niegan las acusaciones, la criptomoneda Save the Kids parece ser sospechosamente una estafa pump and dump. Desde entonces, los miembros implicados en la estafa han sido suspendidos o expulsados del FaZe Clan.

Tana Mongeau y TitsCoin: La influencer Tana Mongeau hizo algo similar a la estafa de FaZe Clan cuando promocionó su moneda en sus historias de Instagram . En resumen, la moneda resultó ser otra estafa. Ella engañó a los inversores que decidieron invertir en su dudosa moneda.

Cómo evitar caer en estafas pump and dump de criptomonedas

Ya hemos visto ejemplos, algunas señales de alerta y los aspectos básicos de las estafas pump and dump. Ahora, hablemos de cómo evitar estas estafas. Sigue estos consejos para mantener el dinero que ganas con tanto esfuerzo alejado de este tipo de estafa, y cualquier otra.

Investiga

Para descubrir una estafa pump and dump, es necesario que investigues a fondo. Si quieres saber si una altcoin es una estafa, intenta consultar su white paper e indaga sobre la empresa que financia el token.

Si es demasiado bueno para ser verdad…

Aunque no siempre es así, recuerda que, si una oferta es demasiado buena para ser verdad, probablemente no sea real. Desconfía de las ofertas que parecen ser increíbles y que cumplen con todo lo que buscas en una criptomoneda.

Sé escéptico en cuanto a la fuente

Cuando los participantes del pump and dump están tratando de conseguir más inversores, comienzan a publicar materiales de marketing y comunicados de prensa. También es muy fácil para los desarrolladores crear páginas web y cuentas de redes sociales falsas, así que no confíes en sus contenidos. Asegúrate de investigar estas fuentes con un ojo escéptico. Busca una fuente en la que puedas confiar antes de tomar cualquier decisión de inversión de forma precipitada.

Evita las criptomonedas de /r/CryptoMoonShots

Si la criptomoneda o el proyecto en el que quieres invertir se promociona en ese subreddit, probablemente sea una estafa. CryptoMoonShots se ha convertido en un espacio que tiene como único objetivo difundir monedas malas. Además, aléjate de monedas que tengan nombres parecidos a “elon”, “safe” o “moon”.

Aprende a identificar una estafa pump and dump

Entender cómo funciona el pump and dump es clave para evitar cualquier estafa. Lee atentamente las señales de alerta que hemos mencionado anteriormente y comprueba si coinciden con tu posible inversión.

Investiga los antecedentes de las personas involucradas

Investigar los antecedentes de los desarrolladores te ayudará a conocer, no solo sus habilidades y experiencia, sino que también te dará la confianza de saber que no están ocultando su identidad. La mayoría de los proyectos de blockchain ponen los nombres y las fotos de sus desarrolladores en sus páginas web, al igual que en sus perfiles de LinkedIn, para demostrar su legitimidad. Esto significa que si alguna vez te intentan engañar, ya sabes quienes son los responsables.

Vela por tu seguridad en el espacio de las criptomonedas

Como el mundo de las altcoins y las criptomonedas es un sector nuevo y emergente, puede ser difícil estar al tanto de todas las estafas. Tanto si se trata de una estafa pump and dump de criptomonedas como de otro tipo, mantente siempre alerta ante la posibilidad de que alguien intente aprovecharse de ti.

Sin embargo, no dejes que estas estafas y fraudes te alejen de las criptomonedas. Hay un montón de empresas de criptomonedas grandes y seguras en el mercado. Solo asegúrate de que cumplan con todos los aspectos de seguridad y evalúa todo con cuidado antes de decidirte a hacer una inversión. Así que recuerda, sé inteligente, navega con seguridad y, lo más importante, investiga.

*El contenido de este artículo es solo para fines informativos. No debe interpretarse tal información u otro material como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo. Es necesario que verifiques los hechos y datos de forma independiente y que busques asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión.