"PAXFUL" es una marca registrada de Paxful, Inc. Copyright © 2021 Paxful, Inc. Todos los derechos reservados. Paxful no guarda relación con AliPay, MoneyGram, Western Union, Payoneer, Paxum, Paypal, Amazon, OkPay, Payza, Walmart, Reloadit, Perfect Money, WebMoney, Google Wallet, BlueBird, Serve, Square Cash, NetSpend, Chase QuickPay, Skrill, Vanilla, MyVanilla, OneVanilla, Neteller, Venmo, Apple, ChimpChange o ninguna otra forma de pago. No afirmamos recibir ningún respaldo por parte de esos servicios, ni proporcionarlo nosotros a ellos. Sus respectivas palabras y marcas registradas les pertenecen solo a ellos.

Dirección oficial de correo: 3422 Old Capitol Trail PMB 989, Wilmington DE 19808