Con los juegos de criptomonedas alcanzando nuevos niveles debido a la creciente popularidad de los tokens no fungibles (NFT), algunos desarrolladores han ideado cosas muy interesantes.

Por aquel entonces, parecía que los juegos de blockchain eran solo un sueño. En la actualidad, da la impresión de que hay un juego de blockchain para cada género. ¿Te consideras un entusiasta de los juegos de rol (RPG)? Hay un juego para ti. ¿Y para los jugadores de MMORPG? ¿Hay un juego para ellos? ¡Claro que sí!

Los juegos de criptomonedas engloban actualmente muchos géneros de juegos, incluyendo los juegos de cartas coleccionables (TCG) y los simuladores. Si estás buscando un juego, con el que también puedas ganar algo de dinero, hemos elaborado una lista especial para ti, en la que cada juego representa un género diferente.

Un juego de blockchain para cada género

Con tantos juegos de criptomonedas saliendo al mercado, elegir uno en específico puede ser un reto. Para ayudarte, aquí te dejamos algunos buenos ejemplos de juegos de blockchain, clasificados por géneros.

*Nota: Los juegos mencionados a continuación no siguen ningún orden en particular.

Axie Infinity (RPG)

A estas alturas, probablemente ya hayas escuchado hablar de Axie Infinity. Aunque el juego existe desde el 2018, comenzó a ganar mucha tracción en mayo del 2021 en Filipinas. Un video de YouTube que mostraba cómo la gente podía ganar dinero con el juego se hizo viral. Actualmente, sigue ganando popularidad y es súper emocionante jugarlo. De hecho, es el primer juego de NFT basado en Ethereum que alcanza los mil millones de dólares en ventas.

Disponible para Android, iOS y PC, Axie Infinity es un juego que se inspira mucho en el clásico Pokémon. Tu trabajo consiste en reunir un equipo de tres criaturas llamadas Axies y luchar contra oponentes controlados por la computadora o incluso contra otros jugadores de la vida real.

Los NFT de este juego, los Axies, tienen una mecánica de reproducción en la que cada descendiente se convierte en un nuevo NFT. Esto crea una economía única dentro del ecosistema de Axie Infinity. Puedes ganar tokens jugando y enfrentándote en batallas, como Smooth Love Potions (SLP), que solo puedes ganar en el juego principal, y Axie Infinity Shards (AXS), que puedes canjear para ganar dinero. Consulta nuestra guía completa sobre cómo jugar Axie Infinity haciendo clic aquí.

CryptoBlades (estilo MMORPG)

¿Te gustan los videojuegos de rol multijugador masivos en línea (MMORPG)? CryptoBlades es un juego de blockchain que podría interesarte.

Este juego ofrece una plataforma para los usuarios a quienes les gusta crear personajes, enfrentarse en batallas y ganar recompensas con cada victoria. Esta plataforma ha creado un sistema de recompensas dinámicas que premia a los jugadores con tokens SKILL después de participar en desafíos como atacar o derrotar a enemigos poderosos. Al ganar más tokens, los usuarios pueden perfeccionar sus personajes y, a su vez, obtener ventaja sobre sus oponentes y ganar aún más tokens.

En este juego, cada personaje y cada arma es un NFT. Esto permite a los jugadores mejorar su arsenal, aumentar sus poderes y comercializarlos en un mercado abierto.

La manera de jugar es bien sencilla: cada personaje y cada arma tienen su elemento correspondiente (fuego, tierra, rayo o agua), siendo cada uno resistente a un elemento y débil a otro. Por ejemplo, el fuego es fuerte con respecto a la tierra, pero débil con respecto al agua. La tierra vence al rayo pero es vulnerable al fuego. El rayo vence al agua, pero será derrotado por la tierra. Por último, el agua destruye el fuego, pero es débil contra el rayo.

Además del elemento asociado, las armas se clasifican en un sistema de 5 niveles indicados por estrellas. Cuando creas un personaje, recibes un arma de una estrella. También puedes forjar nuevas armas, lo que te da más posibilidades de derrotar a enemigos más fuertes y ganar más tokens SKILL. Cada vez que se fabrica un arma nueva, esta tiene un 44% de posibilidades de ser de una estrella, un 35% de ser de dos estrellas, un 15% de ser de tres estrellas, un 5% de ser de cuatro estrellas y un 1% de ser de cinco estrellas.

Como puedes ver, los personajes, los elementos y las armas juegan un papel muy importante en cada batalla. Antes de que comience el combate, los jugadores tienen la oportunidad de elegir su personaje, sus armas y sus habilidades. También pueden elegir los enemigos a los que van a enfrentarse, dependiendo del nivel de poder que tengan. Lo que significa que todos estos factores influyen en la cantidad de tokens SKILL que un jugador puede ganar.

Gods Unchained (TCG en línea)

Si no te interesan mucho los géneros al estilo Pokémon o World of Warcraft (como los juegos de criptomonedas mencionados anteriormente), quizá te gusten más los juegos de cartas coleccionables.

Gods Unchained es un juego de cartas coleccionables digital que utiliza el sistema NFT y hace que tus cartas digitales tengan el mismo efecto que las cartas coleccionables físicas. De hecho, está dirigido por el antiguo director de Magic The Gathering: Arena, un juego de cartas digital que se enfoca en el juego competitivo. Con este tipo de juego, los jugadores tienen que construir paquetes de cartas flexibles con los que puedan manejar una variedad de tácticas a la hora de enfrentarse a otro jugador.

En Gods Unchained, comenzarás con un paquete de cartas para principiantes. A diferencia de la mayoría de los paquetes para principiantes, el juego te ofrece una sólida variedad de cartas que te permiten enfrentarte a cualquier enemigo. El paquete de cartas para principiantes es tan bueno que obliga a los jugadores a confiar en sus habilidades en lugar de acumular un paquete de cartas caras.

Las habilidades especiales de cada carta pertenecen a una de estas tres categorías: reliquias, criaturas y hechizos. Para agregar más poder a tu paquete inicial, puedes comprar paquetes que tengan cartas poco comunes o legendarias. En la mayoría de los casos, cuanto menos común sea la carta, más valiosa será.

Una vez tengas tus cartas, podrás intercambiarlas, venderlas o utilizarlas como quieras, igual que si tuvieras cartas reales.

My DeFi Pet (simulador de agricultura/RPG)

¿Buscas una experiencia parecida a la de Farmville? ¡Estás de suerte! My DeFi Pet tiene algunos aspectos del antiguo juego de Facebook y otros nuevos como Axie Infinity.

Los tokens DPET son la moneda principal del juego y con ellos puedes crear nuevos huevos, criar a tus monstruos y hacerlos evolucionar. Además, puedes utilizarlos para participar en eventos especiales, como por ejemplo, votar para que se agreguen nuevas características y configuraciones al juego.

El juego te da la bienvenida con una visión general de tus mascotas en una granja; aquí es donde aparece el aspecto de Farmville. Después de comprar e incubar huevos de monstruos con tokens DPET, los podrás ver retozando por tu granja. Para alimentarlos, tendrás que cultivar frutas y vegetales y cosecharlos para que tus monstruos crezcan grandes y fuertes. Mientras más monstruos tengas, más fuerte será tu ejército.

En My DeFi Pet, tienes dos formas principales de ganar dinero. La primera es vendiendo los tokens DPET que ganas en las misiones o batallas. La segunda es subastando los monstruos que has criado y alimentado: cuanto más raro o alto sea tu monstruo, más valor tendrá. Sin embargo, cabe destacar que el mercado aún no está disponible, pero está previsto para el tercer trimestre del 2021.

Plant vs. Undead (defensa de torres)

Inspirado en juegos como Plants vs. Zombies y Bloons TD, Plant vs. Undead es un juego de criptomonedas al estilo defensa de torres en el que utilizas plantas para luchar contra zombies y monstruos. En este juego, tus plantas son NFT, que puedes comprar y vender con tokens PVU, la moneda nativa del juego que tiene un suministro máximo de 300 millones.

El juego está ambientado en un mundo llamado Planet Plants (Planeta Plantas). Antes era un lugar armonioso para las plantas y los animales, pero ahora está plagado de zombies contaminados por un misterioso meteorito.

En la actualidad, el juego solo dispone de un modo: El modo Farm, que ofrece a los usuarios cinco espacios para plantas y un espacio para el árbol madre de forma gratuita. En este modo, puedes cultivar y cuidar tus plantas para que cuando salgan los modos de supervivencia PvE y PvP, estas estén listas para entrar en combate. Además, el modo Farm del juego es una forma estupenda para que los jugadores obtengan Light Energy (LE), la moneda del juego en PVU, sin tener que lidiar con defensa de torres o la mecánica PvE/PvP.

El futuro de los juegos de criptomonedas

Creemos que cuanto más evolucionen los juegos de blockchain, mayor será la calidad de los juegos que veamos en el futuro. Desde ya, podemos apreciar que hay mucho potencial en este espacio, del que pueden aprender los grandes estudios de juegos triple A.

¿Han pasado los juegos a ser algo más que solo jugar? Actualmente, la forma principal en que los jugadores pueden ganar dinero es a través del streaming o compitiendo en torneos. Sin embargo, poco a poco vemos que eso empieza a cambiar con la aparición de juegos como Axie Infinity.

Aunque algunas personas puedan tener reservas sobre si este es el futuro de los juegos, algo sí es seguro, estamos viendo cómo se desarrolla algo muy grande y emocionante ante nuestros ojos.