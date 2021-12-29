هل تفكّر في بدء مشروع تجاري من منزلك، لكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ بصراحة، إنه أمر صعب بلا شك، ولكن عندما تدرك قوّة تأثير وأهمية الإنترنت. وأهمية الإنترنت والفرص الكثيرة التي توفّرها العملات المشفّرة والمنصّات الشاملة مثل باكسفل، ستصبح البداية أكثر سهولة ومتعة. إليك دليل بسيط عن كيفية بدء نشاطك التجاري بأسلوب إحالة الشحن من منزلك مستخدماً بطاقات الهدايا التي اشتريتها من باكسفل.

الأشياء التي ستحتاجها لتبدأ مشروعك بأسلوب إحالة الشحن

مثل أي عمل آخر، سيتطلب بدء مشروعك الصغير عبر الإنترنت بعض الأشياء الأساسية مثل:

🛒 حساب منصة التجارة الإلكترونية

أول شيء ستحتاجه هو إعداد حساب خاص بك على منصّة التجارة الإلكترونية المفضلة لديك. هناك الكثير من الخيارات المُتاحة، بما في ذلك الأسواق الأكثر شهرة واستخداماً في بلدك. أمّا إذا كنت ترغب بالوصول إلى سوق أوسع، يمكنك إنشاء حسابك على منصّات التجارة الإلكترونية الكبيرة مثل eBay أو Amazon أو Shopify. يمكنك أيضاً إعداد متجرك عبر الإنترنت وإدراج منتجاتك وخدماتك في Facebook Marketplace إذا كنت تشعر براحة أكبر في العمل مع منصّات التواصل الاجتماعي. إذا كنت في الفلبين، فيمكنك الاشتراك للحصول على حساب بائع على Shopee أو Lazada. يمكنك أيضاً تجربة Jumia و Konga والأسواق المحلية الشهيرة الأخرى إذا كنت في نيجيريا. إذا كنت ترغب في إنشاء سوق خاص بك على الإنترنت، فيمكنك إنشاء موقعك الإلكتروني للتجارة بالشكل الذي يخدم مشروعك بأفضل طريقة. من المهم جداً الاطلاع على القوانين الناظمة، دعم خدمة العملاء، الرسوم، التكاليف، حركة السوق والقواعد الأخرى التي تم إعدادها وتقديمها بواسطة منصّة التجارة الإلكترونية التي اخترتها. ذلك سوف يساعدك على فهم واتباع شروط وأحكام المنصة بسهولة، وفهم ما إذا كان السوق يطابق بشكل وثيق احتياجات أعمالك التجارية عبر الإنترنت. يجب عليك أيضاً معرفة إذا كان السوق الإلكتروني الذي اخترته يقدّم اشتراكات مدفوعة أو خطط انتساب. غالباً ما تُقدّم خطط الاشتراك مزايا مختلفة للبائعين، مثل قوائم المنتجات التي تم الترويج لها، رسوم البيع المنخفضة، أدوات خدمة الأعمال، خدمات دعم العملاء المتخصّصة، صفحة المتجر الرئيسية القابلة للتخصيص حسب احتياجاتك، وغير ذلك الكثير.

🧾 حساب معالج عمليات الدّفع

الخطوة المهمّة التالية التي يتعين عليك اتخاذها، هي إنشاء حساب خاص بالمدفوعات على المنصّة، لاستقبال الأموال مقابل منتجاتك في السوق عبر الإنترنت. يمكنك محاولة الاشتراك في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لتجعل من عمليات تحويل المدفوعات وإدارتها وتتبعها أسرع وأكثر ملاءمة. يمكنك أيضاً تجربة بعض المحفظات الإلكترونية الشهيرة والموثوقة المتوفرة في منطقتك التي توفّر المزيد من خيارات الدفع لعملائك. من المثالي أيضاً إنشاء حسابين منفصلين لمعالج الدفع الخاص بتجارتك. الأول يمثّل الحساب الأساسي أو الرئيسي المرتبط مباشرة بمتجرك عبر الإنترنت حيث يتم تلقي مدفوعات العملاء. والثاني يمثّل محفظتك الإلكترونية حيث تجمع فيه الأموال التي تلقيتها. إنه المكان الذي سترسل منه وإليه الأموال من حسابك الأساسي. . إن تحويل أموالك من حسابك الأساسي إلى حسابك الثانوي مباشرة، قد يوفّر عليك بعضاً من الرسوم.

☑️ حساب باكسفل قد تم التحقق منه

بعد منصّة التجارة الإلكترونية ومعالج الدفع، فإنك بحاجة إلى حساب خاص بك على باكسفل. إنه المكان الذي سوف تشتري منه بطاقات الهدايا من علامات تجارية مختلفة وبأسعار مخفّضة (تصل إلى 50%)، وسوف نناقش هذا لاحقاً. إذا لم يكن لديك حساب حتى الآن، فيمكنك بسهولة إنشاء حساب مجاناً. يتيح لك التسجيل إنشاء محفظة باكسفل مجاناً حيث يمكنك تخزين بيتكوين، إرسالها، استلامها، إدارتها وتتبعها بسهولة. بعد التسجيل، تأكد من إكمال جميع الخطوات الضرورية للتحقق من حسابك وتوثيقه،. بما في ذلك تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني، رقم هاتفك، هويتك وعنوان إقامتك. إن التحقق من حسابك يُعتبر أمراً ضرورياً جداً، سواء كنت تستخدم باكسفل لأغراض شخصية أو تجارية. إضافة إلى ميزات النظام الأساسي الحصرية والعروض الأكثر ملاءمة التي يوفّرها باكسفل، فإنها تعزز أيضاً مصداقيتك كمتداول للعملات المشفّرة. وأيضاً هناك التعليقات ومستويات الثقة وتاريخ التداولات التي يتابعها المتداولون المحترفون إلى جانب مستويات التحقق من حساب المستخدم. لذلك إذا كان لديك حساب تم التحقق منه، وردود فعل إيجابية كثيرة وتاريخ تداول جيد، فإن فرصك في الحصول على عروض تنافسية وشركاء تجاريين موثوقين ستزداد بدون شك. إليك بفيديو قصير عن كيفية إنشاء حسابك على باكسفل.

🛍️ منتجات قد ترغب في بيعها

أخيراً وليس آخراً، سوف تحتاج إلى اختيار ما تريد بيعه بشكل استراتيجي. لتبدأ أعمالك بأسلوب إحالة الشحن مستخدماً بطاقات الهدايا، نقترح بيع منتجات مثل المكياج، الأحذية، الملابس، الإكسسوارات، الأدوات والأجهزة الكهربائية، أثاث المنزل والمكاتب وألعاب الفيديو أو أجهزة الألعاب، حيث يمكنك شراء هذه المنتجات باستخدام بطاقات الهدايا. إليك أفضل جزء، يمكنك شراء بطاقات الهدايا هذه في باكسفل مقابل نصف السعر. هذا هو المكان الذي ستحصل فيه على أرباحك. هذا هو المكان الذي ستحصل فيه على أرباحك.

كيف تستخدم العملات المشفّرة وبطاقات الهدايا لدعم عملك

بعد اختيارك لمجالات تجارتك عبر الإنترنت، لنتحدث الآن عن كيفية إنشاء متجرك عبر الإنترنت من الألف إلى الياء مستخدماً بطاقات الهدايا لصالحك مع باكسفل. إليك كيف ستبدو عملية إحالة الشحن باختصار.

➡ إنشاء متجرك على الإنترنت

لتسهيل عملية اكتشاف عملائك لمتجرك عبر الإنترنت، يمكنك إضافة العديد من التفاصيل الهامّة. مثل الصور، اسم المنتج، الوصف وحالة المنتج سواء كانت جديدة أو مستعملة ومدى توفرها. المنافسة على المبيعات في الأسواق عبر الإنترنت عالية بشكل استثنائي. تتمثل إحدى الطرق الأكثر فاعلية كي تجذب العملاء لشراء منتجاتك في منحهم أسعاراً منافسة أو منخفضة، فكلّما ارتفعت قيمة الحسومات، كان ذلك أفضل. تقديم منتجات بأسعار أرخص بنسب تتراوح بين 10 و 20 بالمائة من سعر التجزئة المقترح (SRP)، يجذب انتباه العملاء على الفور. تصنيف منتجاتك سوف يساعد أيضاً عملائك على اكتشاف متجرك عبر الإنترنت بسهولة. تسمح لك بعض منصّات التجارة الإلكترونية أيضاً بتحديد ما إذا كانت منتجاتك متاحة للبيع بالجملة.

➡إعداد طريقة الدفع المفضّلة لديك

تسمح لك العديد من مواقع التجارة الإلكترونية باستخدام بوابات الدفع التابعة لجهات خارجية، بينما تقبل المواقع الأخرى معالجات الدفع الخاصة بها فقط. غالباً ما تفرض الأسواق عبر الإنترنت التي تمكّن معالجات الدفع التابعة لجهات خارجية رسوماً إضافية، وهو أمر آخر يجب الانتباه إليه. عندما يتعلق الأمر بإعداد طريقة دفع لمتجرك عبر الإنترنت، من المهم التفكير في أكثر الخيارات شيوعاً لك ولعملائك. بما في ذلك المصارف، المحفظات الإلكترونية، ومزوّدي الخدمات المالية الآمنين التابعين لجهات خارجية. ضع في اعتبارك أنك قد تحتاج إلى معالجات دفع مقبولة عالمياً، خاصة لتلبية احتياجات عملائك خارج بلدك.

➡ قبول الطلبات من المتجر الإلكتروني

من المهم تأكيد استلام طلب العميل. سيسمح ذلك لهم بمعرفة ما إذا كان الطلب الذي قدّموه قد تم دفعه أم لا. يمكنك أيضاً التفكير في قبول الطلبات المسبقة لتجنب تحمل النفقات في حالة إلغاء المشتري لطلبه. هناك شيء أساسي آخر يجب تضمينه في معلومات المنتج الخاص بك، وهو خيارات ورسوم الشحن المتاحة.

➡ استخدام مدفوعات العميل لشراء بيتكوين على باكسفل

بمجرد استلام دفعة العميل في حسابك الأساسي، من الأفضل تحويلها إلى حسابك الثانوي مباشرة لتجنب إمكانية استرجاع المبالغ المدفوعة. سوف تستخدم هذا الحساب لشراء أجزاء من بيتكوين على باكسفل. بأكثر من 350 طريقة للشراء، بما في ذلك الطريقة الأكثر شيوعاً في بلدك. إليك بفيديو قصير عن كيفية شراء بيتكوين على باكسفل.

➡ شراء بطاقات الهدايا على باكسفل

يتيح لك باكسفل أيضاً بيع عملة بيتكوين الخاصة بك والحصول على أموال في بطاقات الهدايا من 125 علامة تجارية حول العالم. لاستخدام العملات المشفّرة في تجارتك على الإنترنت، يمكنك بيع كميات منها مقابل بطاقات هدايا من علامات تجارية محددة بسعر منخفض جداً. لنفترض أن أحد العملاء قد طلب مستحضرات للتجميل من متجرك، يمكنك شراء بطاقة هدايا قيمتها الأصلية 100 دولار أمريكي بسعر 70 دولار أمريكي فقط من بيتكوين على باكسفل. لاحظ أنه من الأفضل استخدام بطاقة الهدايا على الفور، بحيث يمكنك التحقق مباشرة من قيمتها أو رصيدها. يمكنك مشاهدة كيفية بيع بيتكوين والحصول على أموال باستخدام بطاقات الهدايا هنا.

➡ شراء المنتجات باستخدام بطاقات الهدايا

الخطوة التالية، انتقل إلى موقع بائع التجزئة الإلكتروني عبر الإنترنت، وقم بتحميل بطاقة الهدايا إلى حسابك، ثم اشترِ طلب العميل باستخدام بطاقة الهدايا. لاحظ أنه من الأفضل شحن المنتج إلى عنوانك الصحيح، لأن العديد من الأسواق عبر الإنترنت لديها قواعد صارمة بشأن تغيير عنوان الشحن وقد تؤدي التغييرات المتكررة إلى حظر حسابك.

➡ شحن المنتج إلى عميلك

بمجرّد استلامك للمنتج، قم بشحنه إلى عميلك فوراً. لا تنسَ تحديث حالة تسليم المنتج، حتى يعرف العميل تاريخ وصوله المتوقع.

خطوات عملية للأعمال التجارية

لنفترض أن Jade (متداولة تعتمد أسلوب إحالة الشحن) قد أنشأت متجراً عبر الإنترنت على موقع تجارة إلكتروني شهير، حيث تبيع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة لعلامة تجارية مشهورة. لتجذب المزيد من العملاء في سوق مواد التجميل عبر الإنترنت المنافس، تبيع Jade منتجاتها بأسعار أقل بكثير وتقدم حسماً بنسبة 10 إلى 20 بالمئة. ولديها اشتراك مدفوع يوفّر لها مزايا حصرية واستخدام أكثر خيارات الدفع شيوعاً لتسهيل عمليات الشراء من المتجر. شاهدت Kate (العميل) متجر Jade عبر الإنترنت وقدمت طلباً للحصول على منتج للتجميل. وبما أن منتجات Jade منخفضة الأسعار، حصلت Kate على منتجها بخصم 15%. تتلقى Jade دفعة Kate في محفظتها الإلكترونية المرتبطة مباشرة بمتجرها عبر الإنترنت. لتجنب العمليات المحتملة لاسترجاع المبالغ المدفوعة، حوّلت Jade الأموال إلى حسابها المصرفي الثانوي فوراً. بعد ذلك، تقوم Jade بتسجيل الدخول إلى حساب باكسفل الخاص بها لشراء بيتكوين مستخدمة التحويل المصرفي. بمجرد أن يكون لدى Jade ما يكفي من بيتكوين في حسابها، فإنها تبحث بعد ذلك عن عروض بطاقات هدايا منافسة بخصم 20 إلى 50 بالمائة وتبيع بيتكوين مقابل بطاقة هدايا لبائع تجزئة مكياج شهير. ثم تستخدم Jade بطاقة الهدايا لشراء ما طلبته Kate من المتجر الإلكتروني وتنتظر تسليم المنتج إلى عنوانها. بعد ذلك تقوم بشحنه مباشرة إلى Kate. يمكن أن تكسب Jade ربحاً بنسبة 5 إلى 35% من هذه المعاملة اعتماداً على الحسم الذي حصلت عليه عندما اشترت بطاقة الهدايا.

هل أنت مستعد لبدء مشروعك عبر الإنترنت؟

من المهم ملاحظة أنه مثل أي تاجر جديد أو فرصة مالية مع بيتكوين والعملات المشفّرة الأخرى، قد لا يكون تداول بطاقات الهدايا بالأمر السهل. وهنا تكمن أهمية معرفة خصوصيات وعموميات تداول بيتكوين إذا كنت تخطط لبدء عمل تجاري عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الهدايا. نحن على يقين من أنك سوف تتقن ذلك مع مرور الوقت. هل أنت مهتم؟ احصل على العملات المشفّرة وبطاقات الهدايا من خلال باكسفل لبدء أعمالك وتنميتها بأسلوب إحالة الشحن اليوم. *محتوى هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. ا. الآراء الواردة هنا لا يُقصد منها أن تؤخذ على أنها نصائح مالية أو استثمارية أو أي نصيحة أخرى، كما أنها لا تُعبّر عن رأي باكسفل. * لا علاقة لباكسفل بموقع Amazon أو eBay أو Shopify أو Shopee أو Lazada أو Jumia أو Konga أو Facebook أو أي منصّات تجارة إلكترونية أو وسائل تواصل اجتماعية أخرى. نحن لا ندعم هذه الخدمات ولا تدعمنا. علاماتهم التجارية خاصّة بهم وحدهم. كيفية استخدام العملات المشفّرة وبطاقات الهدايا لدعم عملك. علاماتهم التجارية خاصّة بهم وحدهم.