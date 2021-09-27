هناك العديد من الفرص المالية في عالم العملات المشفّرة. والعديد من الفرص لتكسب المال باستخدام بيتكوين، لكن التداول هو أحد أكثر الطرق مردوداً.

إذن ما هو تداول بيتكوين؟ تتضمن هذه الاستراتيجية بيع وشراء بيتكوين لجني الأرباح. إنها طريقة مناسبة بشكل خاص إذا كنت تبحث عن طرق جديدة لكسب المال ورفع مستوى دخلك المادّي.

إذا كنت جديداً ولا تعلم كيفية تداول بيتكوين، فأنت في المكان الصحيح لتتعلّم ذلك. اقرأ ما يلي بينما نشرح لك عن تداول العملات المشفرة على باكسفل، وكيف بإمكانك الاستفادة من ذلك مادّياً.

في البداية، اقرأ هنا

قبل أن نبدأ، إليك بأمور أساسية عليك معرفتها.

ضع هامشاً لعرض تنافسي

هامش الربح يجعل من عروضك التجارية تنافسية. ممّا يسمح لك بتعيين عروضك بأعلى أو أقل من سعر السوق. في باكسفل، يمكنك تعيين هوامش موجبة (+) وسالبة (-). إليك كيفية عمل الهوامش

الهامش الإيجابي (➕) إذا كنت تبيع بيتكوين، فإن تحديد هامش إيجابي يعني أنك تبيع عملات مشفّرة بأعلى من سعر السوق الحالي لتجني ربحاً إضافياً. إذا كنت تشتري، فهذا يعني أنك تشتري بيتكوين بسعر أعلى بكثير. إذا كنت تشتري، فهذا يعني أنك تشتري بيتكوين بسعر أعلى بكثير.

الهامش السلبي (-) يعني أنك تشتري أو تبيع العملات المشفّرة بأقل من قيمتها السوقية الحالية. إذا كنت تشتري، سيسمح لك الهامش السلبي بتوفير المال عن طريق شراء بيتكوين بسعر أقل.

في باكسفل، يتحكّم كل متداول بحدود الهامش الخاصّة به. يمكن للبائعين في كثير من الأحيان معرفة المبلغ الذي يمكنهم كسبه بناءً على الهوامش التي يضعونها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حدود الهامش تختلف اعتماداً على مستوى التحقق الخاص بحسابك وطرق الدفع التي تختارها.

كن على علم بسعر بيتكوين

بيتكوين هي عملة متقلّبة جداً. قد ترتفع قيمتها أو تنخفض بين ليلة وضحاها، لذلك من الضروري معرفة كل تغيّر في أسعار السوق. للحصول على تنبيهات سريعة، يمكنك تفعيل التنبيهات على تطبيق باكسفل للهاتف المحمول وسوف يُعلمك عندما يرتفع سعر بيتكوين أو ينخفض بأكثر من 5%.

لاحظ أن سعر بيتكوين على باكسفل يختلف عن سعر السوق الحالي. يعتمد الأمر دائماً على من تشتري منه وعلى الرسوم التي يتقاضاها منك. عند الشراء ، تحقق من العرض بعناية وانظر إلى مقدار ما ستحصل عليه من الدولار. غالباً ما يشير الرقم الأعلى إلى تداول أكثر ربحاً لك.

كسب المال من تداول بيتكوين

الآن، ما هي كيفية تداول بيتكوين وكيف يمكنك جني الأموال منه؟ بمجرّد أن يكون لديك حساب مع باكسفل، قم بتسجيل الدخول واتبع الخطوات البسيطة أدناه لتبدأ التداول.

نصيحة من المحترفين : قم بتأكيد صحّة حسابك والتحقق منه لتستمتع بأقصى استفادة من جميع ميزات منصّة باكسفل.

عليك أولاً شراء البيتكوين بسعر منخفض على باكسفل

قبل أن تبيع بيتكوين مقابل ربح، عليك أولاً امتلاك بيتكوين. إليك بثلاث خطوات سهلة لتشتري بيتكوين فوراً وبسعر منخفض على باكسفل.

الخطوة 1. املأ متطلبات البحث

على حسابك من باكسفل، انقر علىشراء ثم املأ المعلومات المطلوبة: طريقة الدفع المفضّلة لديك، الموقع، العملة والمبلغ. بعد ذلك انقر على البحث عن العروض.

الخطوة 2. استخدم خاصية التصفية للعثور على بائعي بيتكوين موثوق بهم

ستظهر بعد ذلك قائمة بائعي بيتكوين. سترى قسم التصفية على الجانب الأيسر من قائمة البائعين. هنا، يمكنك اختيار طرق الدفع الشائعة في منطقتك، كما يمكنك إضافة وسم على العرض وأنواع المستخدمين.

للتأكد من أنك تتعامل مع تاجر حسن السمعة وجدير بالثقة، يمكنك تصفية المستخدمين ضمن ستة أنواع مختلفة: نظير، سفير، شريك، حساب شركة، متداول خبير، ومتداول في مجال الطاقة. يتم التحقق من المستخدمين ضمن هذه الفئات بشكل كامل وموثوق من قبل أعضاء مجتمع باكسفل. يمكنك معرفة المزيد حول فئات المستخدم هذه بالنقر على ما هذا؟

بعد ذلك، انقر على رمز التصفية بجانب السعر بالنسبة لبيتكوين واختر السعر: من الأدنى إلى الأعلى من القائمة المنسدلة. سيؤدي ذلك إلىوضع بائعي بيتكوين بأقل سعر في أعلى القائمة.

الخطوة 3. ابحث عن العرض الذي يناسب احتياجاتك

تحقق بعناية من جميع المعلومات حول البائع: السمعة، النشاط، حدود الشراء، الأسعار، الحد الزمني وشروط العرض. عندما تجد متداولاً يعجبك، انقر على شراء. ليتم إعادة توجيهك إلى صفحة العروض.

حدّد المبلغ الذي ترغب بدفعه وسيظهر المبلغ الذي ستتلقاه بعملة بيتكوين. بمجرد أن تكون واثقاً من تلبية شروط البائع، انقر علىشراء الآنوستبدأ عملية التداول.

الخطوة 4. ابدأ وأكمل التداول

ستظهر بعد ذلك محادثة مباشرة. هذا هو المكان الذي ستناقش فيه التحويلات مع شريكك التجاري. تأكد من اتباع تعليماتهم بعناية. بمجرّد إتمامك لعملية الدفع، انقر على لقد دفعت وانتظر حتى يتم تحويل بيتكوين إلى محفظتك من باكسفل.

بمجرّد استلامك لبيتكوين، لا تنسَ ترك تعليق عن تجربتك. سيساعد هذا المتداولين الآخرين على معرفة من يتعاملون معه. تابع القراءة لمزيد من النصائح المفيدة حول شراء بيتكوين على باكسفل.

قم ببيع بيتكوين الخاص بك لتجني ربحاً على باكسفل

الآن، دعنا ننتقل إلى الجزء الأفضل. في هذا المثال، سنوضح لك كيف يمكنك تحقيق نسبة 20% ربح عند بيع بيتكوين مقابل بطاقات هدايا من ماستركارد/فيزا OneVanilla.

بما أنه لا يمكنك تحويل بطاقات الهدايا مباشرة إلى عملة نقدية، فسوف تحتاج إلى بوابة دفع. مثل SquareUp . تسمح لك بوابة الدفع هذه بتعبئة بطاقات الهدايا من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، تسجيل جميع المدفوعات، وإرسال الأموال إلى حسابك المصرفي.

لتحصيل النقود من بطاقات الهدايا، قم بإنشاء حساب على SquareUp قبل أن تبدأ ببيع بيتكوين على باكسفل. بمجرّد تفعيل بوابتك للدفع، فإن الخطوة التالية هي بيع بيتكوين الخاص بك مقابل بطاقات هدايا OneVanilla على باكسفل.

الخطوة 1. قدّم عرضاً للبيع وقم بإعداد طريقة الدفع الخاصة بك

على حسابك من باكسفل. انتقل إلى لوحة التحكم الخاصّة بك وانقر على إنشاء عرض جديد. اختر بيتكوين كعملة مشفّرة ثم اختربيع بيتكوين

بعد ذلك، اختر طريقة الدفع المفضّلة لديك. هناك سبع مجموعات دفع للاختيار من بينها وهذا يختلف بحسب احتياجات التداول الخاصّة بك. مثلاً، اختر بطاقات هدايا من ماستركارد/فيزا OneVanilla، ثم اختر عملتك المفضّلة بالنسبة للدولار الكندي(CAD).

الخطوة 2. قم بتحديد سعر التداول الخاص بك وحدود العرض

حدّد سعر بيتكوين الذي تريد استخدامه. يسمح سعر السوق بتغيير سعر العرض الخاص بك وفقاً لحركة سوق بيتكوين، بينما سيحافظ السعر الثابت على سعر العرض الخاص بك ولن يتأثر بحركة السوق.

بعد ذلك، حدّد هامش العرض الخاص بك. هذا بمثابة هامش ربح تختلف نسبته. مثلاً، لنقم بتعيين الهامش على 28% لطريقة الدفع الحالية لدينا. من المهم ملاحظة أن باكسفل يتقاضى رسوماً بنسبة 3% عند بيع العملات المشفّرة مقابل بطاقات هدايا ماستركارد/فيزا OneVanilla، مما يترك لك ربحاً بنسبة 25%. سوف نتحدث أكثر عن هذا لاحقاً.

بعد ذلك، قم بتعيين حدود تداول العرض الخاص بك. في هذا المثال، سوف نحدّد مبلغاً ثابتاً قدره 100 دولار كندي. يمكنك أيضاً استخدام نطاق الحد الأدنى والحد الأقصى لمبلغ التداول. إذا كنت جديداً في عالم التداول وترغب بالتجربة أولاً، ابدأ بمبلغ صغير ثم قم بتعديله مع زيادة معرفتك بالأمر.

يمكنك أيضاً تعيين الحد الزمني للعرض، والذي سيخبر شريكك التجاري بالوقت المتاح له لإكمال الدفع والنقر على “تم الدفع”.

الخطوة 3. اكتب تعليمات تداول واضحة وأكمل الصفقة

سيُطلب منك تضمين بعض وسوم العروض. سيساعد ذلك الشركاء التجاريين على معرفة متطلباتك بسرعة. يمكنك إضافة “بطاقات فعلّية فقط” أو “الإيصال مطلوب” أو غيرها. سيساعدك طلب صور عن البطاقات الحقيقية والإيصالات الفعلية على التأكد من شرائك لبطاقات هدايا تم شراؤها مباشرةً من متجر وليس من بائع وسيط.

بعد ذلك، أشر إلى علامة العرض الخاص بك. يساعدك ذلك في تمييز عرضك عن باقي العروض، لذا تأكد من جعله جذاباً. بالنسبة للجزء الأكثر أهمية، اكتب شروط عرض واضحة وموجزة وتعليمات عن التداول. سيرى المستخدمون الذين يشاهدون عرضك شروطك، لذا اجعلها بسيطة وسهلة المتابعة دائماً.

لديك أيضاً خيار تصفية المشترين حسب مستوى التحقق، البلد وعدد الصفقات المكتملة. ومع ذلك، لاحظ أن هذا قد يحد من الوصول إلى السوق في منطقتك أو العروض الخاصة بك. بمجرّد الانتهاء، انقر على إنشاء عرض وانتظر حتى يبدأ المشتري بالتحويل.

الخطوة 4. انتظر حتى يقوم شخص ما بالتداول معك وإتمام التحويل

بمجرّد بدء التداول، ستبدأ دردشة مباشرة. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه مناقشة التعليمات مع المشتري. هنا، يمكنك طلب صورة الإيصالات والبطاقات والأدلة الأخرى التي تحتاجها.

في مثالنا هذا، نستخدم بطاقات هدايا ماستركارد/فيزا OneVanilla. أول شيء يجب عليك فعله هو التحقق بعناية من الإيصال للتأكد من شراء بطاقات الهدايا مباشرة من المتجر. قد ترغب أيضاً بالتحقق من تاريخ الشراء وموقع المتجر لتأكيد صلاحية الإيصال.

بعد ذلك، اطلب صوراً للوجه الأمامي والخلفي لبطاقة الهدايا.يمكنك التحقق يدوياً من رصيدها على الموقع الإلكتروني لبطاقة الهدايا عن طريق إدخال رقم البطاقة المكوّن من 12 رقماً والموجود على الوجه الأمامي للبطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز CVV المكوّن من 3 أرقام. بمجرّد التحقق من معلومات بطاقة الهدايا، فإن الخطوة التالية هي الانتقال إلى حساب SquareUp الخاص بك.

يمكنك إما استخدام تطبيق الهاتف المحمول أو تسجيل الدخول إلى موقع الويب الخاص به. في SquareUp، ما عليك سوى كتابة مبلغ بطاقة الهدية الذي تريد تعبئته. في مثالنا هذا، هو 100 دولار كندي. ثم انقر على إدخال يدوي لمعلومات بطاقة الهدايا وأدخل معلومات بطاقة الهدية المطلوبة. بمجرّد الانتهاء، انقر على ادفع.

سيتم بعدها إيداع مبلغ بطاقة الهدايا في حسابك المصرفي خلال يومين إلى ثلاثة أيام عمل.

ملاحظة مهمّة: أثناء هذه العملية، يجب على المشتري تحديد التحويل على أنه “تم الدفع” فقط بعد أن يتم الدفع من بطاقة الهدايا إلى حساب SquareUp الخاص بك. يمكنك بعد ذلك تحرير بيتكوين للمشتري.

الآن، دعنا نعود إلى هامش العرض البالغ 28% والذي قمنا بتحديده مسبقاً. كما ذكرنا، سيتم تحصيل رسوم قدرها 3% لعرض بطاقة الهدايا هذه، مما يترك لك نسبة ربح 25%. لكي تحوّل قيمة بطاقة الهدايا إلى حسابك المصرفي، سوف تتقاضى SquareUp رسوماً بنسبة 3.4%. بشكل عام، ستحصل على ربح بنسبة 21.6% من بيع بيتكوين وسيتم الدفع لك من خلال بطاقة هدايا ماستركارد/فيزا OneVanilla.

تجدر الإشارة إلى أن أرباحك ستختلف اعتماداً على السعر الذي اشتريت به بيتكوين والسعر الذي بعته به مقابل بطاقات الهدايا أو خيارات الدفع الأخرى.

وسائل أخرى لكسب المال من تداول بيتكوين

بغضّ النظر عن الخطوات التي ذكرناها أعلاه، يمكنك أيضاً تجربة حساب المراجحة (الموازنة). هذه واحدة من أكثر الاستراتيجيات شيوعاً لكسب المال أثناء التداول على باكسفل. تقوم هذه الطريقة على مبدأ شراء بيتكوين بسعر أقل وبيعها بسعر أعلى باستخدام طريقة دفع مختلفة.

لتحقيق ربح جيد، استفد من هوامش العرض. يمكنك شراء بيتكوين مُستخدماً التحويل المصرفي لأنه يخضع لأقل نسبة رسوم بين خيارات الدفع أو استخدام خيارات الدفع الأخرى وشراء بيتكوين بهامش منخفض للغاية. الخطوة التالية هي بيع بيتكوين بسعر أعلى من خلال وضع سعر تنافسي.

لنفترض بأنك قمت بشراء بيتكوين مُستخدماً التحويل المصرفي مع هامش بقيمة 2% كحدّ أدنى. يمكنك بعد ذلك بيعها باستخدام PayPal وبنسبة 15% أو 20% وكسب الأرباح. هذه هي الطريقة التي تعمل بها مراجحة بيتكوين.

نصيحة من المحترفين: يمكنك تعيين هوام عالية جداً باستخدام PayPal نظراً لوجود مخاطر ينطوي عليها هذا الخيار، وهو أحد أكثر طرق الدفع استخداماً على منصّة باكسفل.

ابدأ في الكسب عن طريق بيع وشراء بيتكوين اليوم

إن باكسفل عبارة عن مجتمع من ستة ملايين متداول للعملات المشفّرة حول العالم، وهو في نموّ مستمر. مع 400 خيار دفع للاختيار من بينها، هناك عروض لا منتهية على بيتكوين لتغتنمها وتستمتع بها. وبغضّ النظر عن بيع وشراء بيتكوين، هناك العديد من الفرص المالية الممتعة والمجزية على منصّتنا، بانتظارك.

الآلاف من عروض بيتكوين في انتظارك اليوم. هل أنت مستعد لبدء رحلتك في التداول؟

*إن محتوى هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. الآراء الواردة هنا لا يُقصد منها أن تؤخذ كنصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها، كما أنها لا تُعبّر عن رأي باكسفل.

*لا علاقة لباكسفل بأي من OneVanilla أو فيزا أو ماستركارد أو أميريكان إكسبرس أو SquareUp أو أي خدمات ومنصّات دفع أخرى. نحن لا ندّعي دعم هذه الخدمات أو دعمها لنا. علاماتهم التجارية خاصّة بهم وحدهم.