قبل ثلاث سنوات ، قدم الشريك المؤسس راي تبرعًا إلى زمزم ، وهي منظمة إنسانية مكرسة لتوفير المياه النظيفة والتعليم والزراعة المستدامة للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم. مع الشغف المشترك للقضاء على الفقر ومساعدة الآخرين ، نشأت صداقة جميلة. بعد افتتاح أول مدرسة لنا في منطقة بوجيسيرا في رواندا في وقت لاحق من ذلك العام ، تم إطلاق مبادرة Paxful’s Built With Bitcoin رسميًا. يخدم المبنى أكثر من 7500 شخص ، ويتكون المبنى من ثلاثة فصول دراسية وأربعة دورات مياه مع أنظمة ري صالحة للشرب وخزان مياه بسعة 15000 لتر.

في العام الماضي ، واصلنا جهودنا من خلال افتتاح مدرسة أخرى في كيغالي ، رواندا ، كاملة مع كافيتريا ، وبئر ماء بسعة 35000 لتر ، وألواح شمسية ، والعديد من الموارد الأخرى لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. في مبنى يبلغ حجمه ضعف حجم المبنى الأول تقريبًا ، توجد ستة فصول دراسية وستة معلمين بدوام كامل يقومون بتعليم أكثر من 300 طفل في المرحلة الابتدائية تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 عامًا.

في الوقت الحاضر ، تمضي ميزة Build With Bitcoin إلى الأمام بزخم أكبر. حتى في خضم جائحة عالمي ، تمكنا من إحراز تقدم في مشاريعنا الحالية بمساعدة شركائنا الرائعين. إذن ، ما الذي نحن بصدده بالضبط؟ إليك ملخص سريع لما يجري وما يمكن أن تتوقعه من BWB في عام 2020.